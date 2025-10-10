Uomini e Donne, la verità di Ciro Solimeno dopo la fine con Martina De Ioannon: "Non voglio più essere frainteso"

News VIP

Ciro Solimeno spiega la fine della sua chiacchieratissima e discussa storia con Martina De Ioannon, nata nel dating show di Uomini e Donne: "Non eravamo più felici"

La storia tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, una delle coppie più amate nate a Uomini e Donne, è ufficialmente giunta al capolinea. Dopo otto mesi di relazione, i due hanno deciso di prendere strade diverse, lasciando i fan spiazzati.

Uomini e Donne, le indiscrezioni e la risposta di Ciro: "Io e Martina non siamo in guerra"

Negli ultimi giorni, i social sono esplosi di teorie e supposizioni. Alcuni utenti hanno ipotizzato che alla base della rottura ci fosse un presunto tradimento o addirittura un terzo incomodo. Tra i nomi circolati, quello di Gianmarco Steri, anche lui reduce da una rottura recente, con Cristina Ferrara.

Le voci sono nate da alcune interazioni sospette sui social e da frasi enigmatiche condivise da Ciro, che molti hanno interpretato come frecciate verso Martina. La ragazza, a sua volta, non è rimasta in silenzio: ha negato ogni accusa e ha replicato duramente, sostenendo che l’ex volesse “passare per vittima”.

A complicare ulteriormente la situazione, nelle ultime ore è intervenuta Deianira Marzano, che ha riportato una segnalazione ricevuta da una follower:

“Ciro è stato visto in un locale di Roma con amici e una ragazza, appariva sereno e non affatto turbato.”

Secondo alcune indiscrezioni, l’ex corteggiatore starebbe già conoscendo una nuova persona, ma lui ha deciso di intervenire per mettere fine alle indiscrezione. Ciro ha quindi commentato su Instagram:

“Vedo che ognuno dice la sua, ma la verità è che io e Martina non ci siamo lasciati male. Semplicemente, non funzionava più. Nessun tradimento, nessuna storia parallela. Voglio solo voltare pagina, senza rancore.”

Una presa di posizione che getta acqua sul fuoco dopo giorni di tensione e accuse reciproche. Per ora, Martina non ha replicato, ma i fan sperano che tra i due possa almeno tornare un clima sereno dopo mesi di amore vissuto sotto i riflettori.

