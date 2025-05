Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri potrebbe essere rimandata: ecco perché

News VIP

La scelta di Gianmarco Steri potrebbe essere rimandata, a causa di un lutto che ha colpito Gianmarco Steri. Ecco cosa è successo!

La scelta di Gianmarco Steri, noto tronista di Uomini e Donne, potrebbe subire un ritardo: il barbiere romano, infatti, ha subito un doloroso lutto e le registrazioni delle prossime puntate, nelle quali avrebbe annunciato chi tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara sarebbe stata la sua scelta, potrebbero essere rimandate.

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri rimandata?

Le ultime registrazioni di questa edizione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, erano fissate per domenica 11 maggio. Tuttavia, un doloroso imprevisto potrebbe portare a un rinvio delle registrazioni, almeno per quanto riguarda le vicende del trono classico. Attualmente, il trono è occupato da Gianmarco Steri, barbiere di Centocelle ed ex corteggiatore di Martina De Ioannon. Amatissimo dal pubblico, Gianmarco ha avuto l'opportunità di conoscere oltre 1000 ragazze (con più di 8000 chiamate per conoscerlo) e ha scelto di portare avanti il percorso con tre corteggiatrici: Francesca Polizzi (che si è poi autoeliminata qualche settimana fa), Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.

Con queste due, il tronista ha intrecciato una conoscenza che lo ha portato a sviluppare dei sentimenti per entrambe, al punto che -ha dichiarato il diretto interessato - era per lui complicato decidere chi davvero poteva essere la compagna della sua vita. Tuttavia, in seguito alle ultime esterne e confronti in studio, Gianmarco ha annunciato di essere pronto alla scelta. Stando alle anticipazioni, pare che quest'ultima si debba registrare nel corso della puntata di domenica 11 maggio.

Ma un grave lutto che ha colpito il tronista potrebbe cambiare la situazione e spingere la produzione a rimandare la registrazione, almeno la parte che riguarda il trono classico e la scelta di Gianmarco.

Uomini e Donne, lutto per Gianmarco Steri: l'addio a zia Renata

Purtroppo, come ha svelato Enzakkione, miglior amico del tronista, nelle scorse ore è venuta a mancare zia Renata: il pubblico di Uomini e Donne l'aveva conosciuta in occasione delle ultime esterne di Martina De Ioannon, quando la tronista era stata invitata da Gianmarco Steri a conoscere la sua famiglia. In quell'esterna, molto divertente ed emozionante, Gianmarco aveva presentato a Martina zia Renata, rivelando che per lui era stata una figura importantissima e che aveva da poco compiuto 100 anni! La simpatia e la vivacità della donna erano rimaste impresse nel pubblico e anche Martina in studio si era detta felice di averla incontrata.

Purtroppo, la donna è venuta a mancare qualche ora fa e sia Enzakkione sia il profilo ufficiale della Barberia Steri hanno comunicato la notizia sui social. Il miglior amico di Gianmarco ha postato una foto della signora Renata, con le emoji di cuori e lacrime, scrivendo un semplice "Ciao zia". Mentre dalla pagina della barberia sono arrivate alcune informazioni per chi volesse porgerle un ultimo saluto: "Domani si terranno i funerali di zia Renata per chi volesse passare si faranno presso la chiesa di San Felice a Centocelle alle 11".

