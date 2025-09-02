TGCom24
Uomini e Donne
Uomini e Donne, la redazione e produzione svelano alcuni retroscena inediti sui protagonisti del dating show

Eleonora Gasparini

A settembre su Canale 5 partirà la 30esima edizione di Uomini e Donne: per l'occasione, la redazione e produzione hanno deciso di raccontare e svelare alcuni retroscena sui percorsi dei protagonisti che hanno fatto la storia del programma.

Manca sempre meno alla prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, che andrà in onda il 22 settembre 2025 su Canale 5. Nell'attesa, la redazione e produzione hanno svelato tutti retroscena inediti sui percorsi dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Le rivelazioni inedite su Uomini e Donne

È tutto pronto per Uomini e Donne, che partirà ufficialmente il prossimo 22 settembre 2025 su Canale 5. In attesa di vedere all'opera i protagonisti della nuova stagione, la redazione e produzione del dating show di Maria De Filippi hanno rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale in cui hanno ricordato i momenti più iconici della storia del programma.

"La frase che ci fa più sorridere è 'la redazione lo sa'. In realtà sappiamo solo quello che la persona in quel momento ha voglia di condividere con noi e non sempre vuol dire che sia la verità assoluta" hanno confessato i redattori dietro le quinte del programma, che hanno poi parlato dell’evoluzione dei rapporti in questi 30 anni:

Non abbiamo rimpianti, siamo gli stessi di allora e quelli che si sono uniti nel corso degli anni fanno ormai parte del gruppo. Nonostante i cambiamenti, tutti indistintamente cercano e sognano il sentimento sperando di trovare un amore capace di emozionarli. In studio la conoscenza parte dall'incontro reale, il contatto con i partecipanti è giornaliero, ci chiamano ogni volta che ne sentono la necessità. Le emozioni le viviamo insieme ai protagonisti.

I retroscena sui protagonisti di Uomini e Donne

Uomini e Donne è pronto a tornare con una nuova scoppiettante edizione. Nelle prime registrazioni sono stati svelati i nomi di due dei nuovi tronisti che siederanno sul famoso trono di Canale 5: l'ex tentatore di Temptation Island Flavio Ubirti e Cristiana Anania. In attesa di scoprire gli altri volti, la redazione e la produzione hanno rilasciato un'intervista al settimanale ufficiale del dating show in cui hanno svelato qual è stato il colpo di fulmine più incredibile, la lite più assurda scoppiata in studio e la richiesta più strana arrivata in redazione:

Sono stati molti i colpi di fulmine, ma il più incredibile è stato uno dei primi: l'amore sbocciato tra Tina e Kikò. Discussioni tante, ma indimenticabili quelle tra Tina e Gemma con l'intervento di Maria De Filippi per sedare i loro bollenti spiriti. La richiesta più strana? È capitato che si siano rivolti alla trasmissione uomini e donne coniugati. Forse ignari dello scopo del programma.

Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
