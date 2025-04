Uomini e Donne, la reazione social al bacio tra Nadia e Gianmarco stupisce: pioggia di complimenti per la corteggiatrice

News VIP

Dopo la messa in onda della puntata del bacio tra Nadia e Gianmarco, il pubblico di Uomini e Donne si è riversato nella pagina social del programma. Ecco le impressioni sulla corteggiatrice.

Poche ore fa è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5, quella del bacio tra Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato. Mentre i due commentavano emozionati in studio, sul profilo Instagram ufficiale del dating show di Maria De Filippi i fan del programma hanno scritto le loro impressioni. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, il bacio tra Gianmarco e Nadia

Il tronista Gianmarco Steri continua il suo percorso a Uomini e Donne e non possiamo certo dire che mancano alti e bassi, anche grazie alle tre corteggiatrici che se lo contendono ovvero Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Inizialmente era molto palese l’attrazione fisica di Gianmarco per Cristina, ma la situazione sta scemando a favore delle rivali, in particolare Nadia dato che il romano ha ammesso di avere qualche perplessità anche sulla sincerità di Francesca. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, abbiamo assistito ad una romantica esterna tra Nadia e Gianmarco, organizzata dal tronista per chiarire le ultime divergenze, ed è scattato un bacio sotto le coperte che ha colpito tutti.

In studio, emozionati, i due protagonisti del trono classico hanno commentato l’esterna e il bacio e Steri non ha potuto nascondere che, al momento, questo è stato il bacio che più di tutti lo ha colpito nel profondo. Grazie alle Anticipazioni sappiamo che questo idillio d’amore non avrà vita lunga, con la fuga della corteggiatrice dallo studio dopo un’esterna particolarmente significativa tra Gianmarco e Francesca, ma anche che il tronista proverà a riportarla in studio. Mentre Nadia lancia una bella frecciatina sui social, il pubblico del programma di Maria De Filippi corre su Instagram per commentare. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, reazione social al bacio di Nadia e Gianmarco

Il pubblico di Uomini e Donne ha assistito al bacio tra Nadia Di Diodato e Gianmarco Steri e ha commentato immediatamente sulla pagina Instagram ufficiale del dating show di Maria De Filippi. Mentre la reazione social per il bacio con Cristina Ferrara è stata piuttosto negativa, dal momento che la bella corteggiatrice non ispira particolare fiducia nel pubblico per il suo modo fin troppo impostato di comportarsi, ben diversa è stata quella per Nadia.

Sotto al video del bacio, infatti, sono fioccati molti commenti positivi per lei come: “Nadia è la migliore a mio avviso. Sincera, diretta e bella sveglia”, oppure “Il bacio più bello tra le 3 ragazze. A me Nadia piace davvero molto”, e ancora “Prima esterna veramente emozionante.... Bellissimi insieme”. Insomma, il pubblico ha apprezzato molto non solo l’esterna ma anche il percorso di Nadia a Uomini e Donne, che ha suscitato la simpatia del pubblico con la sua sincerità e la sua capacità di dire sempre ciò che pensa, anche a costo di provocare il tronista.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.