TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, la nuova tronista Sara è amica di Gianmarco Steri: la segnalazione
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, la nuova tronista Sara è amica di Gianmarco Steri: la segnalazione

Irene Sangermano

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne ma è anche amica di Gianmarco Steri, ex tronista del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, la nuova tronista Sara è amica di Gianmarco Steri: la segnalazione

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato che Sara Gaudenzi è la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. Un’indiscrezione, tuttavia, ci svela che la ragazza è anche amica di Gianmarco Steri. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Sara è la nuova tronista

Ieri, lunedì 22 settembre 2025, si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne, l’amato dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Come annunciato dalla stessa presentatrice, ci sarà un terzo trono ma la situazione si è complicata dal momento che Rosario Guglielmi non ha potuto neppure iniziare il suo percorso. Dopo aver confermato di accettare il trono, proprio durante la sua intervista nello speciale di Temptation Island, avendo scoperto nuovi flirt dell’ex fidanzata Lucia Ilardo con altri ex tentatori, Rosario si è presentato nello studio di Uomini e Donne ricevendo un’amara sorpresa. Proprio Lucia, infatti, lo ha smascherato raccontando di aver passato una notte di passione insieme dopo che lui aveva già accettato il trono.

E così la poltrona rossa più ambita della televisione italiana è rimasta vacante. A sorpresa, quando la corteggiatrice di Flavio Ubirti Sara Gaudenzi ha ammesso di voler lasciare il programma non essendo sicura di provare interesse per il tronista, Maria ne ha approfittato per chiederle di rimanere come tronista. Un colpo di scena davvero inaspettato, dal momento che molti credevano che il trono sarebbe stato proposto a Sarah Esposito, volto dell’ultima edizione di Temptation Island, amatissima dal pubblico del dating show di Canale 5. Poco dopo la diffusione delle Anticipazioni ecco che arriva una notizia clamorosa su Gaudenzi, che sarebbe amica di un noto ex tronista.

Uomini e Donne, Sara è amica di Gianmarco Steri

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Lei era già nel programma come corteggiatrice del tronista Flavio Ubirti ma, vedendola in procinto di lasciare la trasmissione per mancanza di interesse, Maria De Filippi ha sorpreso tutti proponendole il trono più ambito del piccolo schermo. Poco dopo, a Lorenzo Pugnaloni, è stata riportata una segnalazione sulla nuova tronista in carica che sarebbe amica di Gianmarco Steri.

L’esperto di gossip ha ammesso che non sarebbe strano vedere Gianmarco scendere in studio a corteggiarla, dal momento che crede che il barbiere romano vorrebbe tornare nel programma in qualche modo ora che ha lasciato ufficialmente Cristina Ferrara. Ma potrebbe davvero accadere? Certo se Steri tornasse come corteggiatore perderebbe di ogni credibilità, che è già scemata quando la sua relazione tanto decantata è durata neppure tre mesi. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Cristiana Anania confessa: ha fatto anche il provino per Amici!
news VIP Uomini e Donne, Cristiana Anania confessa: ha fatto anche il provino per Amici!
Forbidden Fruit Anticipazioni 24 settembre 2025: Duro colpo per Ender, Erim la respinge!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 24 settembre 2025: Duro colpo per Ender, Erim la respinge!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 settembre 2025
Raffaello Tonon risponde alle critiche sul suo aspetto: "Ecco cosa è successo”
news VIP Raffaello Tonon risponde alle critiche sul suo aspetto: "Ecco cosa è successo”
Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 settembre 2025: Liam mette in guardia Bill, Poppy è tornata per un motivo ma quale?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 settembre 2025: Liam mette in guardia Bill, Poppy è tornata per un motivo ma quale?
Grande Fratello, Floriana Secondi prima del debutto come opinionista: "Ecco qual è la carta vincente"
news VIP Grande Fratello, Floriana Secondi prima del debutto come opinionista: "Ecco qual è la carta vincente"
Temptation Island, Maria Concetta non perdona Angelo che scoppia in lacrime: ''È uno sfigato'' (VIDEO)
news VIP Temptation Island, Maria Concetta non perdona Angelo che scoppia in lacrime: ''È uno sfigato'' (VIDEO)
Beautiful Anticipazioni Americane: Will rivela a Electra tutta la verità... ed è l'inizio della fine!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Will rivela a Electra tutta la verità... ed è l'inizio della fine!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV