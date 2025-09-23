Uomini e Donne, la nuova tronista Sara è amica di Gianmarco Steri: la segnalazione

News VIP

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne ma è anche amica di Gianmarco Steri, ex tronista del dating show di Maria De Filippi.

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato che Sara Gaudenzi è la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. Un’indiscrezione, tuttavia, ci svela che la ragazza è anche amica di Gianmarco Steri. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Sara è la nuova tronista

Ieri, lunedì 22 settembre 2025, si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne, l’amato dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Come annunciato dalla stessa presentatrice, ci sarà un terzo trono ma la situazione si è complicata dal momento che Rosario Guglielmi non ha potuto neppure iniziare il suo percorso. Dopo aver confermato di accettare il trono, proprio durante la sua intervista nello speciale di Temptation Island, avendo scoperto nuovi flirt dell’ex fidanzata Lucia Ilardo con altri ex tentatori, Rosario si è presentato nello studio di Uomini e Donne ricevendo un’amara sorpresa. Proprio Lucia, infatti, lo ha smascherato raccontando di aver passato una notte di passione insieme dopo che lui aveva già accettato il trono.

E così la poltrona rossa più ambita della televisione italiana è rimasta vacante. A sorpresa, quando la corteggiatrice di Flavio Ubirti Sara Gaudenzi ha ammesso di voler lasciare il programma non essendo sicura di provare interesse per il tronista, Maria ne ha approfittato per chiederle di rimanere come tronista. Un colpo di scena davvero inaspettato, dal momento che molti credevano che il trono sarebbe stato proposto a Sarah Esposito, volto dell’ultima edizione di Temptation Island, amatissima dal pubblico del dating show di Canale 5. Poco dopo la diffusione delle Anticipazioni ecco che arriva una notizia clamorosa su Gaudenzi, che sarebbe amica di un noto ex tronista.

Uomini e Donne, Sara è amica di Gianmarco Steri

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Lei era già nel programma come corteggiatrice del tronista Flavio Ubirti ma, vedendola in procinto di lasciare la trasmissione per mancanza di interesse, Maria De Filippi ha sorpreso tutti proponendole il trono più ambito del piccolo schermo. Poco dopo, a Lorenzo Pugnaloni, è stata riportata una segnalazione sulla nuova tronista in carica che sarebbe amica di Gianmarco Steri.

L’esperto di gossip ha ammesso che non sarebbe strano vedere Gianmarco scendere in studio a corteggiarla, dal momento che crede che il barbiere romano vorrebbe tornare nel programma in qualche modo ora che ha lasciato ufficialmente Cristina Ferrara. Ma potrebbe davvero accadere? Certo se Steri tornasse come corteggiatore perderebbe di ogni credibilità, che è già scemata quando la sua relazione tanto decantata è durata neppure tre mesi. Cosa ne pensate?

