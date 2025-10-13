TGCom24
Uomini e Donne, la mamma di Martina De Ioannon fa un gesto per Gianmarco Steri

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri torneranno insieme? La mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne sembra tifare per la coppia.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati dopo otto mesi dalla scelta a Uomini e Donne, e si parla di un riavvicinamento con Gianmarco Steri. La mamma dell’ex tronista fa un gesto social che lascia molti interdetti.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco tornano insieme?

Dopo la fine della relazione con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon è finita al centro dei pettegolezzi a causa di un presunto riavvicinamento con Gianmarco Steri. Sono tanti, infatti, i fan di Uomini e Donne che hanno fatto sempre il tifo per questa coppia, criticando la scelta della romana perché non vedevano Ciro adatto a lei.

Martina si è difesa e ha sbottato contro gli haters, facendo intendere che Ciro sta passando da vittima quando la situazione è ben diversa da come appare. Mentre si parla di un possibile confronto in studio tra Martina e Ciro, lui finisce al centro di una segnalazione dato che sembra che l’ex corteggiatore non abbia perso tempo dopo essere tornato single, frequentando una nuova ragazza in gran segreto. Insomma, dal momento che i due non parlano chiaro sono tante le indiscrezioni e sono tante anche quelle che verranno nei prossimi mesi. Nel frattempo, una fan ha notato e ha fatto notare che la mamma di Martina ha fatto un gesto molto particolare a favore di Gianmarco. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Martina: la mamma fa un gesto social

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri torneranno insieme? L’ex tronista di Uomini e Donne si è difesa da molteplici critiche e attacchi ma fino ad ora non ha mai menzionato il suo ex corteggiatore, che invece è al centro dei pettegolezzi. Vero è che rimane anche l’ipotesi che Martina e Gianmarco si incontreranno nuovamente nella casa del Grande Fratello come concorrenti, dato che gli ascolti sono disastrosi e Mediaset potrebbe proporre uno strappo alla regola sul cast Nip, facendo entrare nella casa più spiata d’Italia i due ex tronisti del dating show di Maria De Filippi.

Nel frattempo, un’utente fa notare a Lorenzo Pugnaloni che la mamma di Martina ha messo un clamoroso e sonoro like ad un suo commento sulla possibilità che la romana torni a fare coppia con Steri. Cosa vuol dire questo? Essenzialmente non possiamo parlare di conferme, ma forse la mamma di Martina pende per il ritorno di fiamma, forse avrebbe prefetto sin dall’inizio che la figlia scegliesse il barbiere romano.

Guida TV