Uomini e Donne, la furia di Ida Platano dopo aver pubblicato una sua foto in intimo: "Tutte donne casa e chiesa!"

Il duro sfogo dell’ex volto di Uomini e Donne, dopo la pubblicazione di uno scatto in intimo per cui è stata sommersa dalle critiche.

Ida Platano torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la sua vita sentimentale. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha ricevuto numerosi attacchi sui social dopo aver pubblicato una foto in intimo. Un’immagine che ha scatenato una pioggia di critiche, molte delle quali, purtroppo, anche offensive. Alcuni l'hanno definita "poco di buono", altri hanno persino tirato in ballo suo figlio, accusandola di non essere una buona madre per le foto che condivide.

Ida Platano risponde agli insulti dopo la foto in intimo: "Mi vedrete ancora sexy, faccio quel che voglio!"

Stanca di leggere insulti e giudizi pesanti, Ida ha deciso di intervenire direttamente con un video pubblicato su Instagram, in cui non si è tirata indietro e ha detto chiaramente ciò che pensa:

"Eccomi qui con voi, allora ora vi farò un pippone grosso così, un discorsone… Partiamo dal presupposto che ho le mestruazioni, e ora direte 'ma come dice che ha le mestruazioni?', tutte le donne del mondo le hanno, quindi mi vedete bella carica."

Entrando nel merito delle critiche per la foto in intimo, ha voluto puntualizzare:

"Per quanto riguarda la stories di ieri, in intimo… mamma mia sembrate tutte delle pudiche, delle donne tutte casa e chiesa. Allora, è un intimo, è un costume! Lo ripeterò sempre. Tutte queste parole che vi escono dalla bocca piene di cattiverie, che sono una p... diciamo una donnetta… Ognuno è libero di fare quello che vuole della sua vita, da mettersi in mutande e volersi far vedere in mutande che lo faccia. Ma perché avete tutti questi pregiudizi? Giudicate sempre dalla mattina alla sera."

Non si è trattato di una giustificazione, ma di una presa di posizione:

"Non mi sto giustificando, voglio dire la mia come sempre! Perché in questo caso siete lì sempre a toccare mio figlio, sempre! Miii che pesantezza, mamma mia… E io sarei la pesante della situazione? Ma siete voi limitati! Siete persone limitate! Corte — non sto dicendo colte — dico corte di mentalità, veramente non aperte."

Ida ha ricordato che siamo nel 2025 e ha rivendicato la libertà di potersi esprimere come meglio crede:

"È una situazione personale, uno si vuole esporre e si espone come cavolo crede e vuole! Non mi sono rotta di queste critiche che mi fate, però ne voglio parlare, perché ripeto: potete dire quello che volete ma lasciatemi dire pure la mia!"

E con un pizzico d’ironia ha anche replicato alle accuse di “vendere il suo corpo”:

"Dite che io vendo il mio corpo... e tante altre cose... ma magari! Adesso avrei un tale guadagno! Ma voi cosa avete in quella testa?"

La sua conclusione è stata chiara e senza filtri:

"Ognuno è libero di esprimersi come vuole e poi non sta a voi giudicare la vita di nessuno. Guardatevi la vostra! Guardatevi casa vostra! Guardate cosa avete in giro voi! Io ho detto che sono il vostro sfogo e va bene, però non starò mai zitta. Dirò pure la mia anche se vi stancate, non mi sto lamentando, sto dicendo solo la mia, e la mia è: io faccio quel c*** che voglio, va bene?"

Infine, ha voluto ringraziare chi la sostiene ogni giorno:

"Quindi mi vedrete ancora in pose osé, in momenti sexy, mi vedrete anche mezza nuda, va bene così perché a me piace! Non ci vedo tutto questo dramma. Spogliatevi pure voi che vedrete che starete meglio, che fa caldo, starete meglio al fresco! Lasciatemi dire anche la mia. E comunque io ringrazio sempre tutte quelle donne e quegli uomini che mi sono vicini in qualsiasi modo, e quindi volevo dirvi grazie a tutti per il vostro bene!"

