Uomini e Donne, la cifra assurda richiesta da una Dama del trono over per un’intervista!

Circola un gossip inaspettato su una nota dama del trono over di Uomini e Donne. Ecco quanto ha preteso per un’intervista.

Nello studio di Uomini e Donne si ottiene senza dubbio una certa popolarità tra gli amanti dei programmi trash e del gossip, ma da qui ad avere pretese da star ce ne passa di acqua sotto i ponti. Sembra che una nota dama del parterre femminile del trono over, in cambio di un’intervista, abbia chiesto una considerevole cifra. Ecco il cachet e la notizia completa.

Uomini e Donne, polemiche su una dama del trono over

Quando si partecipa ad un programma televisivo amato e seguito come Uomini e Donne, che da oltre un ventennio è una certezza su Canale 5, è normale che i protagonisti che più spiccano durante le registrazioni delle puntate siano anche coloro più seguiti sui social o fermati in strada. Non per questo ovviamente vuol dire che diventino automaticamente dei divi, questo è scontato, anche se alcuni di loro un po’ ci si sentono e si nota anche da come si pongono sui social con i loro fan.

Sembra che una dama del parterre femminile del trono over di questo anno abbia preso la popolarità un po’ troppo sul serio, arrivando a fare una richiesta assurda. A rivelare questo retroscena è stato Lorenzo Pugnaloni, che segue molto da vicino Uomini e Donne e si occupa anche delle interviste con i protagonisti del programma. Secondo l’esperto di gossip, una dama avrebbe risposto alla sua richiesta di essere intervistata - che ricordiamolo per tutti color che ci leggono è un’occasione per essere ascoltati a meno che non si è Bill Gates - pretendendo una considerevole cifra in cambio. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, 500 euro per un’intervista: la richiesta assurda

Sembra che una dama del trono over di Uomini e Donne si sia montata la testa. Stando all’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, una nota dama del parterre del dating show di Maria De Filippi avrebbe preteso ben 500 euro in cambio di un’intervista, definendosi una “professionista”. Ci sorge spontaneo chiederci, professionista di cosa? Va precisato che la popolarità data dal programma di Canale 5 non può di certo portare a pretese del genere, soprattutto dal momento che l’intervista è uno spazio concesso dall’intervistatore in questo caso, e non il contrario dal momento che non siamo davanti ad una personalità internazionale.

Non è stato reso il nome della dama ma sul web gli utenti hanno iniziato ad ipotizzare che potrebbe trattarsi di Cinzia, dato che il comportamento che ha tenuto all’interno del programma. Nessuna conferma al momento, mentre altri volti di Uomini e Donne hanno parlato liberamente e senza pretese, come Morena Farfante e Francesco Relli che hanno raccontato il loro amore.

