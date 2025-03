Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata: Tina Cipollari furiosa con Giuseppe, ''Sei una me**a''

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 27 marzo 2025 su Canale 5, Sabrina e Giuseppe ancora ai ferri corti, tornando Roberta e Alessandro.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 27 maggio 2025 su Canale 5, Giuseppe e Sabrina di nuovo al centro dello studio, questa storia infinita ci sta facendo annoiare più del dovuto. Giovanni viene zittito da Maria De Filippi in persona mentre in studio torna la coppia formata da Roberta Di Pauda e Alessandro Vicinanza, più innamorata e stucchevole che mai. Ecco la nostra opinione sulla puntata del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Giuseppe torna a manipolare Sabrina

Non ce la possiamo fare, ma facciamo finta di farcela tutti insieme, uniamo le forze per sopportare Giuseppe e Sabrina. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, scopriamo che il cavaliere ha immediatamente attaccato bottone con Rosanna, salvo poi correre dietro a Sarina Zago con la quale ha condiviso il ballo scatenato a centro pista, durante la sfida con Gianni Sperti. La dama ha capitolato rovinosamente, ma ce lo aspettavamo un po’ tutti anche perché i metodi subdoli di Giuseppe funzionano alla perfezione con lei. Sabrina, infatti, ha sbattuto le ciglia e ribadito di provare qualcosa di forte per lui e Giuseppe, dopo aver rinnovato il suo ego che veramente non potrebbe essere contenuto neppure in una palazzo di venti piani, è tornato ad ignorarla. Un copione già visto ma Sabrina ancora ci sta male e Tina Cipollari le fa, giustamente, notare che la sua personalità è pari a zero.

Durante lo scontro tra i due, Giuseppe si arrampica sugli specchi come un atleta professionista, senza neppure una goccia di sudore, dichiarando che se questo amore dovrà sbocciare, sboccerà. Comunque, Giuseppe è uscito Rosanna, entusiasta del cavaliere e per noi questo entusiasmo da parte delle dame, sempre alle stelle, è un mistero. Sabrina, invece, continua a uscire con Fabrizio e dal momento che sembra serena con lui, può forse mancare il commento di Giuseppe per ribadire la sua supremazia sulla dama? Un momento che Tina commenta furiosa e ha ragion veduta.

Uomini e Donne: Maria De Filippi zittisce Giovanni

Continuiamo la puntata odierna di Uomini e Donne e i nostri taglienti commenti con altri protagonisti del trono over. Francesca, dopo aver rifilato un palo a Giovanni che è uscito con Agnese dopo averle mandato foto hot poche ore prima dell’appuntamento con la dama, è stata fermata a fine registrazione da Alessio. Lui stava uscendo con Cristina ma, dopo aver scoperto che la dama ha mandato un messaggio a Giuseppe e non ha detto nulla al cavaliere toscano, che ha deciso così di chiudere. Francesca si è lasciata convincere ad uscire ma in studio Cristina si dimostra molto delusa da Alessio, dal momento che crede che già da tempo lui avrebbe voluto invitare l’altra dama ad uscire insieme. Francesca ha ammesso di essere stata bene con Alessio anche se non sembra particolarmente coinvolta al momento.

Improvvisamente si accende lo scontro tra Giovanni e Agnese che fa infuriare Maria De Filippi - mai far infuriare la Queen, questo è il primo comandamento mariano - la quale richiama all’ordine il cavaliere partenopeo. Giovanni torna nei ranghi o a breve sarai fuori, consiglio spassionato. Mentre Gemma Galgani elemosina la conoscenza di due cavalieri che hanno rifiutato il suo numero, in studio arrivano Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La coppia continua ad essere molto innamorata anche se tra loro c’è qualche problema di gelosia, dovuta al temperamento di Roberta. Amore, seriamente, ma chi te lo ruba? Chissà.

