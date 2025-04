Uomini e Donne, l'opinione della puntata: tutti contro Isabella, Diego gongola e bacia un'altra

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 30 aprile 2025 su Canale 5, Cristina torna in studio dopo essere uscita con l'idea di lasciare per sempre. Isabella torna al centro delle critiche per come ha chiuso con Diego, mentre Giuseppe e Rosanna si piacciono ma lei non vuole proprio dargli l'esclusiva. Ecco il nostro commento sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Cristina esce... Poi torna

La puntata di Uomini e Donne riprende dal trono classico che è un vero e proprio, intricato, caos. Cristina si è ripresa la scena ma sta apparsa al lato dello studio, fino a che Gianni Sperti si alza e la mette praticamente seduta al centro. Nadia e Cristina si confrontano ma talmente sono incoerenti i loro discorsi che ad un certo punto neppure loro si capiscono, figuriamoci noi. Francesca entra in studio sul piede di guerra cercando di far notare a Gianmarco tutte le sue incoerenze, ma lui non sembra molto interessato. Del resto ecco che Cristina da l’ennesima mossa ed esce davvero dallo studio, confermando la sua scelta di lasciare il programma e non corteggiare più Gianmarco. Lui, spaesato come non mai, chiede consiglio a Maria De Filippi che gli suggerisce di rimanere in studio dal momento che, se ci tiene, Cristina tornerà da sola.

Passiamo al trono over con Sabrina Zago e Giudo che, guarda caso proprio nel momento in cui ha messo gli occhi su Gloria Nicoletti, sente che qualcosa di misterioso si è freddato con la bionda dama. E lei? Lei non smette mai di stupirci perché oggi è molto accondiscendente con Guido, tanto da accettare anche che possa uscire con un’altra donna. È chiaro che per Sabrina non c’è speranza, smettiamola di cercare, è inutile fatica sprecata.

Uomini e Donne: Isabella non viene perdonata

Continua la puntata con il trono over e questa volta si tornata a parlare di Isabella e Diego. La dama si è allontanata dopo che il cavaliere ha rivelato in studio di aver avuto un’intimità, attaccandosi poi ad altri motivi allucinanti come il fatto che lui passa una settimana di vacanza insieme all’ex moglie e ai figli, e che lei vuole un uomo tutto per sé. Parliamoci chiaro, dal momento che l’uomo che Isabella ha iniziato a frequentare il secondo dopo Diego è Flavio, imprenditore dalla bianchissima dentatura che da sola sarà costata quanto una macchina, a noi sembra che Isabella stia cercando ben altro. Flavio, appunto perché è proprio un grande signore, ci illumina con la frase del secolo: “Ci sono donne da portare ai Parioli e donne da portare sulla Tuscolana”.

Colpo di scena di Cristina, che torna in studio abbracciando Gianmarco e confermando che vuole lottare per lui. Ma perché sempre questo lottare, cosa siamo su un ring, sul campo di battaglia tra greci e spartani? Non ci è chiaro, ma quel che è chiaro è che la corteggiatrice ci sa davvero fare, le stringiamo la mano. Concludiamo in bellezza - si fa per dire - con Rosanna e Giuseppe. Lui le ha fatto una dedica romantica sulla spiaggia.. Che vomito. Lei per tutta risposta è uscita con un altro ma ha preferito Giuseppe.

