Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina Cipollari come un esattore delle Tasse, l'esordio da tronista

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 29 gennaio 2025 su Canale 5, Tina Cipollari inizia il suo percorso come tronista incontrando tre corteggiatori pronti a conquistarla. Gianmarco Steri scopre quante corteggiatrici hanno scritto per lui mentre Gemma Galgani rischia di perdere il suo cavaliere per colpa di Tina.

Uomini e Donne, il debutto di Tina Cipollari come tronista

È questo il giorno tanto atteso dai fan di Uomini e Donne: Tina Cipollari ha iniziato il suo percorso da tronista ma per lei non si poteva pensare a qualcosa di meno scenografico di un tappeto rosso, un trono enorme rosso bordeaux degno di una vera regina e assistenti personali pronta a supportarla ad ogni suo gesto. Insomma, come una vera lady di alta società alla ricerca del pollo perfetto da spennare, ehm… Rampollo da sposare, Tina incontra ben tre pretendenti ovvero Antonino, Riccardo e Cosimo. Tutti sono pronti ad omaggiare la dama con regali costosi e romantici, pensate che Tina nel suo primo giorno da tronista ha ricevuto anche un bracciale tennis sogno proibito di tantissime donne, che non se lo vedono regalare neppure per i 25 anni di matrimonio.

Cipollari sei il nostro idolo indiscusso. L’ottima notizia per i fan del programma è anche che la parte del trono di Tina occupa poco spazio e che lei rimane comunque anche sulla sedia da opinionista, con nostra immensa gioia dato che le sue critiche sono inimitabili. Passiamo poi a Gianmarco Steri che arriva sul trono e scopre che in un solo giorno la redazione del dating show di Canale 5 è stato contattato da tremila corteggiatrici e sta cercando di capire come fare le selezioni per iniziare ufficialmente il percorso del romano. Gianmarco si è detto molto felice e soddisfatto per questo traguardo mentre noi siamo rimasti onestamente scioccati dalla qualità di filler che alberga in quel video di presentazione, dove non c’è una ragazza che non ne abbia almeno mezzo chilo in faccia tanto che, se si ascolta bene, si può sentire il grido di disperazione di Greta Thunberg in sottofondo. Comunque, polemiche a parte, a Steri tocca aspettare prima di iniziare le esterne mentre Tina tiene i suoi corteggiatori ma punta tutto su Cosimo, l’unico che le ha parlato di proprietà, macchine costose e conto in banca da re.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si lascia soffiare il corteggiatore da Tina?

Passiamo al trono over con Gemma Galgani e il suo nuovo corteggiatore, anche lui di origini americane, diciamo un remake vintage di Fabio senza balletti e con molto più denaro. La loro esterna è stata una prima esterna di conoscenza ma in studio Tina Cipollari è pronta a fare un nuovo sgambetto alla sua eterna rivale, per il semplice gusto di farlo, facendo notare che Stefano sembra già interessato a lei piuttosto che alla torinese. La nuova tronista è seria, ha avuto una soffiata sul portafoglio del cavaliere o semplicemente si diverte a vedere Gemma in difficoltà? Questo non è chiaro, ma andiamo avanti con Francesca Sorrentino.

Esterna toccante ed emozionante con Gianmarco Meo che si è aperto con lei. Noi adoriamo questo corteggiatore per la sua bontà e perché è davvero chiaro che è preso da Francesca e non è interessato al resto, ma è troppo infantile per la tronista che palesemente si sta buttando nella braccia del nuovo arrivato Gianluca perché riesce a sostenere di più quella parte del flirt e dell’attesa. Comunque, Sorrentino si lamenta ancora una volta del mancato bacio e questa volta non possiamo che darle ragione. Gianmarco, lo diceva anche Sebastian de La Sirenetta: baciala!

