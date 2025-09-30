Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sebastiano mette all'angolo Cinzia, lei lo liquida

News VIP

Nella puntata di oggi, martedì 30 settembre 2025 su Canale 5, Sebastiano Mignosa torna in studio per smascherare Cinzia ma lei non crolla.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 30 settembre 2025 su Canale 5, continuano le esterne dei tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Mentre Federico Mastrostefano non riesce a lasciarsi andare con Rosanna Siino, Sebastiano Mignosa torna in studio per smascherare Cinzia. Ecco la nostra opinione sulla puntata.

Uomini e Donne: Federico frenato con Rosanna

La puntata di Uomini e Donne di oggi si apre con Alessio Pilli Stella che è uscito con Federica ma sta sentendo anche Venera. Quest’ultima, ascoltando le parole del cavaliere e la sua intenzione di frequentare più persone contemporaneamente fino a che non si sentirà colpito da una dama in particolare, si è molto risentita. Discorso che potrebbe anche essere comprensibile non fosse che lei inizia a sciorinare un elenco infinito di uomini che sta sentendo telefonicamente e con i quali è uscita. Venera non abbiamo capito il gioco, vuoi essere tu la più bella del reame?

Passiamo a Federico Mastrostefano che è uscito nuovamente con Rosanna Siino. L’ex tronista ha ammesso di sentirsi frenato nei confronti della dama che avrebbe voluto baciare, ma si è trattenuto perché ancora non totalmente convinto. Rosanna sta uscendo con Francesco che ha confessato di non temere la concorrenza - coraggioso nutrire tutto questo ego - e di aver trovato una sintonia fortissima con la siciliana. Le sue sensazioni saranno vere? Lo speriamo per lui, ma le probabilità sono davvero pochissime. Passiamo poi al trono classico con due esterne una più noiosa dell’altra, ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Flavio esce ancora con Martina

Passiamo al trono classico e prepariamo un bel caffè forte che qui si sbadiglia. Flavio Ubirti è uscito ancora una volta con Martina, che noi per inciso adoriamo perché la troviamo davvero bellissima e dolce. Peccato che Flavio non sia all’altezza. Bello in costume mentre si tuffa, sembra partire uno spot del deodorante che si tiene asciutto per quarantotto ore di fila, ma è l’unica cosa degna di nota. Nonostante questo Martina è molto felice della loro esterna, forse a noi sfugge qualcosa.

La tronista Cristiana Anania, invece, ha portato in esterna Jakub per togliersi un dubbio: è un bello che non balla? Sicuramente avrà altre doti oltre l’oggettiva bellezza ma l’appunto da tenere a mente è che non è di certo un ragazzo disinteressato alle telecamere. Anche qui esterna di nulla cosmico, un corteggiatore lo fa notare alla tronista che prende subito di acido. “La verità di fa male” cantava Caterina Caselli.

Uomini e Donne, Sebastiano smaschera Cinzia

Cinzia grazie per averci fornito l’unico motivo di attenzione di questa puntata di Uomini e Donne. La dama ne combina una dietro l’altra e questa volta, dopo aver raccontato la sua conoscenza con Rocco che sembra procedere a gonfie vele, si ritrova davanti un Sebastiano Mignosa piuttosto furioso. Il cavaliere racconta di aver ricevuto una videochiamata da parte di Cinzia durante l’estate, in un orario improbabile della notte. La nostra pantera campana ha iniziato a contattare nuovamente Sebastiano, ospitandolo in hotel da lei e passando con lui una notte di passione.

Insomma, Mignosa pensava che tra loro ci fosse qualcosa nonostante il rifiuto di raggiungerlo per le vacanze causa problemi familiari, e invece ecco che ha scoperto con le Anticipazioni di Uomini e Donne che Cinzia era di nuovo nel parterre del trono over. Ora, qui c’è da fare un appunto ovvero che invidiamo la massima calma della dama nell’esporre pensieri che non hanno una connessione logica, come se fosse la pura logica unica perseguibile. Un sangue freddo incredibile ma la sceneggiata non regge: avrebbe dovuto dire a Sebastiano che non stava nascendo nulla tra loro. Certo, non crediamo neppure al risentimento del cavaliere che avrà visto semplicemente questa come un’occasione per tornare in studio.

