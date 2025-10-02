Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara Gaudenzi smonta Flavio Ubirti, è troppo noioso

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 2 ottobre 2025 su Canale 5, Sara Gaudenzi attacca il tronista Flavio Ubirti.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 2 ottobre 2025 su Canale 5, Gloria e Agnese sono interessate a Francesco ma lui non prende una decisione, mentre Flavio Ubirti viene attaccato per il suo carattere fin troppo posato da Sara Gaudenzi. Cristiana esce con un nuovo corteggiatore mentre Arcangelo bacia Tatiana. Ecco la nostra opinione sulla puntata.

Uomini e Donne, Guido non si arrende con Gloria: che sfinimento

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con Agnese De Pasquale e Gloria Nicoletti al centro dello studio, che si contendono Francesco. Come questo sia possibile se lo stanno chiedendo tutti in sala, non ce ne voglia il cavaliere ma insomma, il paragone è indegno. Invece a quanto pare Francesco interessa molto ad entrambe, dato che Agnese si è risentita con il cavaliere per essere uscito anche con Gloria, mentre quest’ultima si è trattenuta nel baciarlo proprio perché non aveva chiara la situazione. Nel frattempo, Agnese è uscita con Renato che a noi sembra un partito migliore ma lei è evidentemente annoiata, il cavaliere non le darebbe spazio per stare al centro dello studio e così mette le mani avanti: “Mi trova molto impegnativa”. Agnese ma chi ti crede.

Nella conversazione si inserisce anche Guido Ricci, che noi non abbiamo ancora capito cosa ci stia facendo là, visto che non vuole uscire con nessuna e sembra solo accanirsi per commentare Gloria e i suoi racconti, che ancora una volta prova a riportare la donna da lui con risultati disastrosi. Guido la dea bendata della fortuna ti aveva scelto una volta, povero te che non lo hai capito prima! Passiamo al trono classico, prepariamo il solito caffè perché veramente non c’è nulla di cui gioire. Flavio Ubirti trascorre le sue esterne come se fosse sul set di uno spot pubblicitario per lo sbancamento dei denti, le sue corteggiatrici sono piatte e civettuole, sorridono del nulla, si sentono fortunata solo perché è bello. Ripetiamo, che noia.

Uomini e Donne, Sara voce del popolo

Riprendiamo dall’esterna di Flavio Ubirti con Denise, una ragazza dolce che fa l’infermiera, ma un’esterna di un vuoto cosmico imbarazzante. In studio Sara Gaudenzi, che presto sarà la nuova tronista, fa notare la questione con un modo di fare decisamente sopra le righe e noi concordiamo. Certo anche Sara grande furbina, lo show in romanesco sapendo che Queen Mary ha un debole per questo accento lo ha preparato veramente in modo egregio. Dopo un breve intermezzo durante il quale Gemma, completamente scatenata, continua a dare contro a Magda collezionando una figuraccia ancora più clamorosa, possiamo ad Arcangelo e Alessandro.

I due cavalieri del trono over sono entrambi usciti con Tatiana, e tra lei e Arcangelo c’è stato un bacio molto appassionato. Da notare la difesa di Gemma nei confronti di Alessandro che ha voluto scagionare dopo l’infelice frase dell’altra volta sulle donne e sugli incontri sessuali, dichiarando che con lei si è sempre comportato da gentiluomo. Sarà forse che non ti avrebbe toccato neppure con un dito? Chiediamo.

Infine concludiamo la puntata di oggi con Cristiana Anania. La giovane tronista è fresca e spontanea, talvolta fuori luogo ma sembra tutto dettato dall’emozione, quindi la perdoniamo. Cristiana è uscita con Manuel, che l’ha portata nel suo mondo lavorativo, ma è chiaro che non sia scattata quella cosa in più che lei ha provato subito per Jakub. Vedremo se continuerà questa conoscenza.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.