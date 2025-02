Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sabrina si umilia ancora con Giuseppe, tutti si ribellano

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 17 febbraio 2025 su Canale 5, Sabrina torna a umiliarsi con Giuseppe leggendo una lettera strappalacrime.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 27 febbraio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani ritrova l’entusiasmo grazie a Orlando e Walter, ma ci rimane male quando quest’ultimo annuncia di non voler continuare a frequentarla. Torniamo poi al dramma di Sabrina e Giuseppe, con la dama in lacrime che annuncia di voler lasciare il programma questa volta per sempre.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ritrova l’entusiasmo

La nuova puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5 si apre con Gemma Galgani. La dama torinese è uscita in esterna con due cavalieri che sembrano averle fatto ritrovare l’entusiasmo, e ripartire l’ormone. Partiamo con Orlando, un cavaliere che ci tiene a ribadire di essere un romano di Roma, che ha stuzzicato Gemma tanto che in studio la dama appare non solo solare e sorridente, ma anche saltellante come una farfalla pronta a godersi un giorno di sole in primavera. Questione che notano tutti ma del resto Gemma può essere accusata di tante cose, ma di certo non di saper fingere le proprie espressioni di gioia o tristezza, dato che è molto espressiva.

Seconda esterna con Walter, un musicista e artista enigmatico dalla grande personalità che colpisce molto la dama, entusiasta anche di lui. Purtroppo, tuttavia, la situazione non è condivisa dato che Walter fa il suo ingresso in studio e confida di non aver provato un feeling particolare per Galgani, preferendo non approfondire questa conoscenza, per poi provarci con nientedimeno che Maria De Filippi. La padrona di casa scoppia a ridere ma lo tiene a bada, rifiutando anche un ballo e noi speriamo che Walter rimanga perché è davvero geniale con il suo approccio. Momento di tensione con Tina Cipollari a parte dove ha rischiato di perdere il suo allure elegante anche se, va detto, talvolta anche la verace opinionista ha bisogno di essere ripresa quando esagera.

Uomini e Donne, Sabrina torna (ad umiliarsi) con Giuseppe

Continuiamo la puntata di Uomini e Donne con il trono over, in particolare con Sabrina e Giuseppe. Per chi avesse bisogno di un breve riassunto, la dama si è invaghita del cavaliere, che sembrava ricambiarlo fino a quando il suo sguardo non ha incontrato quello di Agnese. Giuseppe ha dato un due di picche a Sabrina per dichiararsi ad Agnese, ricevendo un rifiuto netto da parte della dama che non è minimamente interessata. Sabrina l’ha presa malissima al punto che, dopo essersi umiliata per diverse puntate, oggi torna al centro dello studio con una lettera davvero imbarazzante da parte di una donna che molto probabilmente non ha idea di cosa sia il love bombing.

Sabrina, infatti, contesta al cavaliere di averla illusa con tanti gesti importanti nel corso delle ultime settimane al punto che tutti in studio le chiedono, al implorano, la pregano di lasciar perdere compresa Maria De Filippi, che le consiglia di fuggire lontano o di sbagliare consapevolmente. Giuseppe, da grande pensatore moderno, giustamente fa notare che il gesto grave è il fatto che la dama gli abbia lanciato addosso il mazzo di rose che lui le ha comprato dopo la loro ultima lite, forse non consapevole che qualsiasi altra donna mentre tenera di Sabrina gli avrebbe lanciato ben altro. Stendiamo un velo pietoso, dato che Sabrina ha annunciato di voler uscire a cena con Giuseppe per poi lasciare Uomini e Donne, ma siamo certi che dopo questo confronto non ci sarà un epilogo facile e felice.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.