Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sabrina perde le staffe contro Guido, schiaffo censurato!

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 6 maggio 2025 su Canale 5, Sabrina Zago perde le staffe contro Guido.

Uomini e Donne: Sabrina scaricata da Guido

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con un intenso confronto a tre tra Guido, Sabrina Zago e Gloria Nicoletti. La dama romana ha ammesso che, inizialmente, non aveva avuto un grande interesse a primo impatto per il cavaliere reputandolo troppo flemmatico. A quanto pare, invece, Guido si è dimostrato tutto il contrario di quello che lei credeva, e il cavaliere l’ha colpita molto. A chiusura del racconto di Gloria, Sebastiano si frappone per mettere in cattiva luce la dama, e finisce con il fare una pessima figura. Insomma, quando è meglio tacere. A Guido tocca poi scaricare Sabrina e non è un compito semplice. La dama, infatti, avrebbe potuto scegliere di eclissarsi con eleganza davanti a questo nascente nuovo feeling e invece, come sempre, cerca indizi e cause della chiusura che Guido sta proponendo chiaramente. Sabrina lo accusa di averla illusa e di averle chiesto di tornare in puntata anche se lei non voleva, e secondo la dama questo sarebbe stato fatta per umiliarla davanti a tutti, dato che sin da subito non nutriva per lei un grande interesse.

I toni si accendono e tutti iniziano a invitare Gloria a chiudere visto come Guido si è comportato con Sabrina, ma lei rimane della sua idea perché lui le ha suscitato emozioni molto forti. Colpo di scena: la redazione ha tagliato lo schiaffo! Che delusione. Passiamo ad un’altra anima tormentata, ovvero Gemma Galgani. È chiaro come il sole che Arcangelo sia interessato più a Marina che a lei ma la dama torinese dal cuore grande non lo comprende, si attacca alla sua vittima e arriva alle lacrime senza dargli tregua e lui, che è un signore galante, non ce la fa a dirle di no in modo secco. Contemporaneamente, Marina è offesa perché tutti ce l’hanno con lei e dà la colpa al fatto che la sua antagonista è Gemma, dimostrando insomma tutto questo grande interesse per Arcangelo. La cosa surreale è Gemma che continua a cercare di sottolineare al cavaliere la mancanza di interesse di Marina per lui, come se questo potesse farlo tornare da lei.

Uomini e Donne, Giuseppe sempre più innamorato di Rosanna

Passiamo ad altro due protagonisti del trono over ovvero Giuseppe e Rosanna che hanno passato insieme la Pasqua in Sicilia ma in studio la dama conferma di non voler dare l’esclusiva al cavaliere. Tina Cipollari esplode e gli accusa di essersi messi d’accordo e anche noi iniziamo ad essere della stessa idea. Rosanna, tuttavia, per dimostrare il contrario accetta di far scendere un nuovo uomo, lo fa parlare per poi ammettere di non essere interessata. Insomma, che siano d’accordo o meno non ci è chiaro per la dama continui ad insistere per conoscere altri se poi non conosce nessuno.

Concludiamo con Sebastiano, dopo il suo intervento poco intelligente di pochi minuti prima, che sta conoscendo Cinzia e che non vuole fare scendere una nuova dama intenzionata a corteggiarlo. Gli opinionisti, che evidentemente hanno in antipatia il cavaliere quanto noi, colgono la palla al balzo per invitarlo ad andarsene con Cinzia se pensa di voler fare sul serio con lei. Lui, neppure a dirlo, temporeggia sentendo già le telecamere allontanarsi.

