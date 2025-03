Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sabrina non molla, Giuseppe cade sempre più in basso

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 5 marzo 2025 su Canale 5, Tina Cipollari vola a Parigi con Cosimo e si dà alla pazza gioia con lo shopping di lusso, portando a casa un Cartier. Tornano al centro dello studio anche Sabrina e Giuseppe, sembra che il weekend romantico non abbia aiutato la coppia a sbocciare.

Uomini e Donne, Tina Cipollari a Parigi con Cosimo

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il trono di Tina Cipollari. La verace opinionista ha accettato l’invito di Cosimo che ha voluto organizzare per lei un magico weekend a Parigi, ovviamente tutto a sue spese. E così, quello che sembrava un progetto nato sue due piedi, si è invece realizzato e noi, guardando questi giorni insieme nella capitale francese non abbiamo potuto non pensare a quanto sarebbe bello incontrare un uomo che ti portasse davvero in viaggio tutto a suo spese, shopping sfrenato compreso! Ammettiamolo, è una prospettiva allettante anche se questo weekend andrebbe condiviso con un uomo petulante come Cosimo.

Parliamoci chiaro, il cavaliere è un uomo gentile e molto rispettoso, ma è anche parecchio assillante soprattutto mentre Tina cercava di spendere i suoi soldi senza remore, e lui parlava di futuro, progetti e di sentirsi sempre una donna all’altezza. Cosimo, caro, sei un amore ma forse dovresti ridimensionare la questione e comprarle più Cartier, come quello che lei ha sfoggiato con gioia in studio durante la puntata del dating show di Canale 5. Dopo il trono di Tina si passa al trono over con due grandi protagonisti di questa stagione, ovvero Sabrina e Giuseppe.

Uomini e Donne, Giuseppe manipolatore seriale: Sabrina scappa!

Passiamo dunque a Sabrina Zago e Giuseppe. La dama bionda potrebbe avere cinque dato che è bella, simpatica, dolce, e si vede che ha tanta voglia di innamorarsi. Eppure, nonostante davvero potrebbe pescare ad occhi chiusi nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, Sabrina ormai ha deciso che l’uomo della sua vita è Giuseppe e sta passando sopra a tutto. Archiviata la questione dello sguardo malizioso di Agnese che lo avrebbe fatto sbandare, Giuseppe torna alla carica dopo il weekend trascorso con Sabrina a Reggio Emilia dove la dama abita. Il cavaliere si è prolungato nella descrizione dettagliata della città, splendida senza dubbio, ma insomma andiamo oltre no? Giuseppe ha poi ammesso che Sabrina è una donna molto provocante e che con lei è difficile rimanere al proprio posto eppure, anche stavolta, il cavaliere ci è rimasto!

Noi veramente non sopportiamo più questo teatrino, soprattutto quando poi Giuseppe sceglie di far scendere una dama salvo poi non tenerla perché non interessato fisicamente, con Sabrina che viene quasi vittimizzata per aver deciso di dargli una sorta di esclusiva e tenere tanto a questo conoscenza. La ciliegina sulla torta? Giuseppe che le fa notare che senza intimità non è possibile costruire al 100% un rapporto, che brutta scena. Concludiamo con la presentazione della nuova dama Arianna, una stangona di oltre 180 cm, che sembra aver deciso di voler somigliare a tutti i costi ad Alba Parietti.

