Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Rosanna regina di acidità, così scarica Giuseppe

venerdì 9 maggio 2025

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 9 maggio 2025 su Canale 5, Giuseppe viene scaricato da Rosanna che è furiosa per il suo atteggiamento soffocante. Nadia Di Diodato è furiosa e torna in studio per discutere con Gianmarco Steri, mentre Tina Cipollari saluta definitivamente Cosimo: il suo trono è finito. Ecco il nostro commento alla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Giuseppe scaricato da Rosanna

La nuova puntata di Uomini e Donne ci dimostra che tutto è relativo, anche le nostra convinzioni più radicate come quella che abbiamo su Giuseppe sin dal suo ingresso nello studio. A farci cambiare idea è Rosanna, che si presenta al centro dello studio con un abito leopardato da vamp e una rabbia in corpo che davvero è spaventosa. La dama siciliana è furiosa con Giuseppe perché lo accusa di essere asfissiante e troppo presente, come nel caso della sorpresa che le ha fatto in Sicilia, presentandosi a casa sua senza preavviso. Rosanna non gradisce le telefonate a raffica, si sente soffocata e lei non sopporta questa situazione, il che potrebbe anche essere plausibile perché è chiaro che Giuseppe l’ha puntata e non la molla un secondo, ma potrebbe anche riferire tutte queste cose con un tono più dolce e sereno.

Il cavaliere non si dà pace, perché crede che la dama sia cambiata all’improvviso dalla sera al mattino e Tina Cipollari indaga, per la prima volta dalla parte di Giuseppe insieme a Gianni Sperti. Fatto sta che a noi Giuseppe ha fatto tanta tenerezza oggi, anche se c’è chi potrebbe pensare che l’uomo sia stato semplicemente ripagato con la stessa moneta, dato come ha trattato Sabrina Zago. Mentre Rosanna si rimette al posto e annuncia la sua intenzione di chiudere questo rapporto, piuttosto infastidita per i commenti ricevuti, Margherita Aiello sembra finalmente aver ritrovato il sorriso con Dennis. Stendiamo un velo pietoso sul look del cavaliere che sembra pronto per una festa in maschera ad Halloween, e concentriamoci sul contenuto. Tra i due protagonisti del trono over va a gonfie vele e, grazie alle domande sempre poco eleganti di Gianni, scopriamo che i due hanno anche consumato.

Uomini e Donne, Nadia torna in studio per un confronto

Mentre Giuseppe esce per riflettere sul da farsi, preso totalmente in contropiede, Nadia Di Diodato torna in studio per spiegare a Gianmarco Steri il suo dispiacere. La corteggiatrice è sul piede di guerra e il tronista non sa più come uscirne: Nadia è certa che lui la voglia al suo fianco solamente perché trova delle somiglianze nella loro vita, e dunque razionalmente sa che sarebbero compatibili ma che, in realtà, non prova il giusto trasporto che poi porta ad innamorarti. Sentimenti che, secondo lei, Gianmarco prova per Cristina Ferrara. Quest’ultima è convinta del contrario, ovvero di non arrivare abbastanza al romano, che chiaramente le preferisce Nadia. Insomma, questo è un classico scontro che precede la scelta, i tempi stringono e le due ragazze sono sempre più nervose.

Ci troviamo, tuttavia, d’accordo con Gianni nel dire che questa sfuriata di Nadia è infantile dato che questa volta non ci sono neppure le basi per prendersela con Gianmarco. Infine, salutiamo il trono di Tina Cipollari (finalmente) con Cosimo Dadorante che anche nel corso dell’ultima puntata che lo vede protagonista a Uomini e Donne si mostra più che generoso, avendo preso regali di lusso per tutti. Che dispiacere non essere in quella redazione, oggi più che mai.

