Uomini e Donne, l'opinione della puntata: nuovo triangolo da tenere sott'occhio, Morena furiosa

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 20 marzo 2025 su Canale 5, Morena è furiosa per la conoscenza tra Damiano e Gloria.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 20 marzo 2025 su Canale 5, Tina Cipollari conosce i genitori di Cosimo che le promette poi un viaggio in Spagna. Morena e Damiano hanno iniziato a conoscersi meglio ma al cavaliere interessa anche Gloria, e la dama catanese non può accettarlo. Ecco la nostra opinione sulla puntata del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Cosimo presenta Tina alla sua famiglia

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il percorso di Tina Cipollari nelle vesti di tronista. La conoscenza con Cosimo, dopo il viaggio a Parigi e un costoso Cartier, continua a gonfie vele tra una dichiarazione di redditi e l’altra. Cosimo ha preso una decisione importante - soprattutto se teniamo conto che più volte si è detto che il trono di Tina non è reale, ma a questo punto mettiamo in dubbio tutto - e ha portato la tronista in Puglia per presentare la sua famiglia e farle vedere la città dove è nato e cresciuto. L’incontro è stato molto dolce, la famiglia di Cosimo bellissima quasi da Mulino Bianco, ma Tina non ha gradito la totale assenza di negozio di lusso nella città.

Così, vedendola rammaricata, Cosimo torna in studio per commentare l’esterna e poi le promette di portarla in Spagna, dove potrà spendere tutto il suo denaro questa volta in un orologio di lusso. Basta braccialetti da migliaia di euro, annoiano non è vero? Tina stai vivendo il sogno, ci chiediamo solo quando Cosimo capirà che lei non è attratta da lui, e come reagirà dopo tutto quello che ha fatto per lei. E non stiamo parlando solo di soldi. Passiamo al trono over con un nuovo triangolo che ci intriga molto ovvero quello composto da Morena, Damiano e Gloria.

Uomini e Donne: Morena, Damiano e Gloria ovvero il nuovo triangolo

Continuano il nostro commento alla puntata odierna di Uomini e Donne con il trono over. Morena, la nostra Monica Bellucci che per oggi ha scelto un look meno sobrio del solito, è uscita con Damiano dopo aver tentennato nell’accettare il suo numero. La conoscenza è partito nel migliore dei modi fino a quando Morena si è accorta che, durante la sua breve assenza dallo studio del dating show di Maria De Filippi, seguendo i monitor dietro le quinte, Damiano si è avvicinato a Gloria. Da quel momento la crisi con la dama furiosa e amareggiata nel vedere il cavaliere interessato anche ad un’altra dama. E così, mentre Damiano e Gloria raccontano la loro serata insieme culminata con un bacio molto passionale, Morena ha messo il muso e poi ha lasciato lo studio infastidita.

La dama è certa di essere stata illusa da Damiano, ma lui conferma di non aver fatto nulla per farle pensare di essere il marito. Siamo alle solite o Morena questa volta ha perso la testa prima del previsto? Passiamo ad Agnese che ha chiamato Diego con il quale non è scattata la reazione chimica a quanto pare. E chi poteva parlare di Agnese se non Giuseppe, che con la donna ha ancora il dente avvelenato a causa di questi occhioni che l'hanno sedotto e abbandonato? Ovviamente Giuseppe, indovinato, che si erge a protettore del cavaliere il quale prende la parola per negare di essersi sentito preso in giro dalla dama. Insomma, un'altra occasione persa per tacere. Concludiamo con il trono classico con il bacio tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in esterna, che ha provocato reazioni diverse in Nadia e Francesca.

