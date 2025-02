Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Morena vuole vendicarsi di Claudia ma fa una figuraccia

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 5 febbraio 2025 su Canale 5, Morena si prende la scena e non le manda a dire a Claudia. Ecco la nostra opinione sulla puntata.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 5 febbraio 2025 su Canale 5, Morena dà il via ad un faccia a faccia infuocato con Claudia mentre Cosimo sembra proprio essere il prototipo di Tina Cipollari con il suo modo di fare da uomo di mondo e d'affari. Mentre Cristina alla fine viene piantata in asso da tutti, Erika ci rimane male per l'epilogo della serata trascorsa con Giuseppe.

Uomini e Donne, Cosimo alla conquista di Tina Cipollari… E dei nostri cuori!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con Tina Cipollari nelle vesti di tronista, con il suo trono mastodontico e i collaboratori pronti ad intervenire in suo aiuto da vera Vip. Tina è uscita in esterna con Cosimo, che già ci sta molto simpatico perché azzecca la palette della tronista e si presenta in studio con un look abbinato. Ma il grado di simpatia cresce quando Maria De Filippi fa sapere che Cosimo ha deciso di annullare la prenotazione per la cena riservata dalla redazione per preparare lui stesso la serata nei minimi dettagli in una location da sogno a cinque stelle, tra champagne di prima scelta e cibi afrodisiaci. Inoltre, la padrona di casa ci ha tenuto a fare sapere che Cosimo è solito girare con una mazzetta di soldi in tasca perché è solito distribuire mance a chi gli fa i capelli o lo veste. Cosimo, noi non abbiamo particolare inclinazione per distribuire cera tra i capelli ma giuro che possiamo imparare! Più Cosimo nelle nostre vite! Tina è soddisfatta ma non troppo, dato che chiede a Maria di estendere le ricerche in tutta Europa per trovare il suo uomo perfetto, sempre tenendo in conto del suo conto in banca.

Dopo tutto questo sfoggio di ricchezza, è il momento del dramma tra Simone e Cristina. Ma cosa ha fatto di male questo uomo? Non ci è chiaro, dal momento che non c’è stata intimità completa tra loro e si è parlato solo di avvicinamento. Fatto sta che Cristina è addolorata e delusa come avesse beccato il marito nella sua camera da letto con la segretaria e alla fine a Simone non resta che tornare al suo posto, concludendo che questa relazione non s’ha da fare. Idem per la conoscenza con l’altro cavaliere meteora, forse rimasto abbastanza perplesso da questa scena da Santa Maria Goretti.

Uomini e Donne, Morena se la prende con Claudia e noi ci sentiamo a disagio per lei

Momento di estremo disagio per i presenti e per il pubblico di Uomini e Donne quando Morena, la nostra versione di periferia di Monica Bellucci, si alza dalla sedia per mostrare il suo look alla Kardashian - le unghie abbinate alle scarpe glitter sono da abolire in tutti i Paesi del mondo e condannare con anni di reclusione nella prigione della moda - e si lancia in una invettiva contro Claudia. La dama, infatti, ha raccontato di aver sentito Claudia parlare nel camerino di fianco al suo, ascoltando parole velenose nei suoi confronti che l’hanno portata a chiedere un confronto faccia a faccia. È questa una puntata di Jersey Shore uscita male? Non ne siamo certi, non possiamo tirare conclusioni, certo è che la querelle si conclude con un elegantissimo: “E fattela tu una sco***a”.

Sipario sulla questione tra le due gattine, torniamo a Erika che è ormai il nostro idolo. La dama ha una sequela di corteggiatori infinita - oltre che di vestiti leopardati e di pelle - ma questa volta è lei che rimane scottata dal cavaliere Giuseppe che ha ammesso di aver passato con lei una bella serata ma di non essere rimasto colpito dal bacio che si sono scambiati. Momento polemica in studio quando Tina Cipollari fa notare che l’uomo ha raccontato la serata come un appuntamento perfetto per poi rifilare un due di picche a Erika in modo poco galante. La tronista Francesca Sorrentino discute con Gianmarco Meo, ma questo lo vedremo meglio nella prossima puntata di Uomini e Donne.

