Uomini e Donne, l’opinione della puntata: Marina fuori controllo, che sceneggiata

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 21 ottobre 2025 su Canale 5, Sabrina Zago e Nicola discutono mentre Agnese De Pasquale diventa una furia con Federico Mastrostefano. Marina perde del tutto la calma ma lo spettacolo è incommentabile.

Uomini e Donne: Agnese contro Federico

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul racconto della cena romantica tra Sabrina Zago e Nicola. Lui le ha organizzato una sorpresa nella camera da letto- anche se si apre un dibattito sulla dimensione della candela posta al centro tavolo - e lei si è molto emozionata. Nonostante questo si dibatte sull’esclusiva dato che il cavaliere vorrebbe che la dama non conoscesse altre persone mentre lei è dubbiosa, pur ammettendo che si sente pronta a conoscerlo anche lontano dalle telecamere. Insomma, dal racconto della romantica cena siamo passati alla lite, non abbiamo capito neppure noi come. Qui nulla ha un senso.

Passiamo alla bizzarra love story tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale. Il cavaliere ha fatto in furiare la dama anche se lui continua a sottolineare che non è fidanzato con nessuno. Questo è indubbio ma come indubbio è che Federico, che ha scritto alla sua ex, non sarà mai serio con nessuno, dato che in dieci minuti ha ballato con tutte, fatto i suoi complimenti ad altre donne e solo dopo è tornato da Agnese vedendola offesa. A questo punto Maria De Filippi scende in campo scegliendo di fare tana libera tutti: la presentatrice fa presente che è impossibile che il cavaliere fosse ubriaco quando ha visto Agnese nella sua camera d’albergo. Il romano ha fatto finta per non avere con lei situazioni troppo avanti che gli avrebbero impedito di rimanere nel programma. Federico prende tempo e Agnese conferma quello che tutti stiamo pensando di lei, è una sottona anche se vuole fare la gran donna indipendente.

Uomini e Donne: Marina diventa una furia, che sceneggiata

Continua la querelle tra le dame di Federico Mastrostefano e vengono a galla nuovi dettagli, come la presenza del misterioso amico Valentino che sembra essere ovunque. Agnese De Pasquale è nera, delusa palesemente dal cavaliere che credeva ormai di aver stregato, e lo accusa di averla presa in giro. Avanti poi con nuovo trash con lo sfogo di Marina che nella scorsa puntata è scappata urlando e piangendo come una furia. La scena è davvero pietosa, Marina si avvinghia al muro piangendo con il suo vestitino rosa, poi si siede e inizia a sbraitare contro Isabella dimenticando immediatamente le lacrime.

Marina candidata ai prossimi Oscar, attenzione perché potrebbe anche vincerli! Colpo di scena quando Francesca, dama del trono over, ammette di voler ballare con il tronista Flavio Ubirti e viene attaccata su tutti i fronti. Nel frattempo, Marina torna in studio e Isabella e Cinzia le danno della "pazza"... Non sappiamo se dare loro torto o meno in questa situazione. È senza dubbio il caso di dire che trash!

