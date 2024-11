Uomini e Donne, l'opinione della puntata: lo studio sembra un Pollaio, corteggiatori e corteggiatrici insopportabili

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 21 novembre 2024 su Canale 5, nello studio del dating show di Canale 5 sembra di essere in un confusionario pollaio. Francesca Sorrentino si difende dai suoi corteggiatori, mentre le corteggiatrici di Michele Longobardi alzano i toni (e sono insopportabili). Ecco la nostra opinione sulla puntata di oggi.

Uomini e Donne: Francesca Sorrentino finalmente si impone

Iniziamo la nuova puntata di Uomini e Donne con Francesca Sorrentino e i suoi corteggiatori. La tronista ha portato Gianmarco a casa sua e tra loro è scattato un bacio passionale, dal momento che il corteggiatore si è dimostrato sinceramente interessato e molto dolce nei suoi confronti. Momento di tensione con Paolo, che a quanto pare pensa di essere talmente irresistibile che nessuno può eguagliare il suo fascino all’interno dello studio di Uomini e Donne, negando l’evidenza davanti a due bei pezzi di manzo. Ma torniamo a noi. Paolo è annoiato e svogliato e Francesca finalmente si impone e gli fa sapere che non ha intenzione di corrergli dietro e che vuole dimostrazioni, altrimenti lo metterà alla porta. Paolo riuscirà ad andare oltre al suo riflesso e dimostrare di avere almeno un briciolo dell’interesse che ha per i social anche per Francesca?

Noi dubitiamo, ma c’è una variabile da calcolare: Francesco. Il nuovo corteggiatore partenopeo è partito in quarta con Sorrentino tanto che sembrava che fosse lui il suo preferito, ma ora trovandosi superato da Gianmarco si risente e confessa che la tronista non è quella che pensava. Che noia questi uomini che non sanno guardare oltre al proprio naso! Francesca è la tronista ed è lì per conoscere tutti gli uomini che vuole, non può essere un bacio - per altro dato davvero in un momento di puro e sincero romanticismo che ha fatto piacere a tutti - a cambiare l’opinione degli altri corteggiatori su di lei. Soprattutto non a questo punto del percorso dove nessuno ha ancora messo sentimenti in ballo. In questo pollaio ci sono troppi galli e noi speriamo che Gianmarco continui a farsi notare nel modo giusto dalla tronista, perché ci sembra l’unico con un briciolo di educazione moderna che non abbia bisogno di sfoggiare la clava per sovrastare gli altri. Passiamo poi al pollaio femminile… Ehm! Parterre di corteggiatrici, pardon.

Uomini e Donne, Amal e Veronica si contendono Michele

Colpo di scena nel trono di Michele Longobardi, ma partiamo con ordine. Il tronista partenopeo adora essere al centro delle attenzioni delle sue corteggiatrici e ci riesce benissimo. Mentre nel trono over Gabriele ormai è giudicato un impostore e Mario Cusitore addirittura arriva a stupirsi che ci siano donne per lui dato che le boccia tutte, Michele è andato a riprendere Veronica e apriti cielo. È chiaro che tra la corteggiatrice e la rivale Amal non corra buon sangue, dato che le due trascorrono intere puntate a rimbeccarsi nel peggiore dei modi, dando dimostrazione di come non ci si debba assolutamente comportante con un uomo: farlo sentire più importante di quello che è.

L’antipatia tra Amal e Veronica, è chiaro, va oltre il percorso a Uomini e Donne e raggiunge vette altissime in questa puntata, quando le due si punzecchiano ferocemente al centro dello studio al suon di “stai zitta”, “stai zitta tu”, “so io quando parlare” (Ilary perdonale, perché non sanno quello che fanno)… E a noi serve immediatamente un analgesico. Avremmo preferito non assistere a questo scontro tra voci stridule? Senza dubbio, ma è anche vero che questo confronto ha portato ad una scelta inaspettata da parte di Michele, che ha eliminato Amal o meglio lei si alza e se ne va e lui si mostra d'accordo. Una mossa che non ci aspettavamo, ma forse non è finita qui per i due dato che fino a pochi giorni fa era lei la sua preferita.

