Uomini e Donne, l'opinione della puntata: la scelta di Francesca Sorrentino è una parodia!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 19 febbraio 2025 su Canale 5, Francesca Sorrentino vuole lasciare il programma senza scegliere ma Gianluca Costantino la convince a conoscersi meglio fuori. Gemma Galgani prende un due di picche da Salvo mentre Sabrina scoppia in lacrime e lascia la trasmissione dopo aver continuato a notare l’interesse di Giuseppe per Agnese.

Uomini e Donne, Gemma e Salvo non s’ha da fare

La puntata di Uomini e Donne di oggi deve aver avuto qualche piccolo problema di montaggio dato che ieri ci siamo salutati con Francesca Sorrentino, con questo look anni Sessanta che non staremo a commentare per mancanza di tempo ed energie, pronta a dire addio a tutti senza scegliere, e in questa puntata ritroviamo Gemma Galgani al centro dello studio. Comunque, la dama torinese alla fine è uscita con Salvo e, indovinate un po? Il cavaliere non le è piaciuto neppure caratterialmente nonostante sia un uomo piacevole, e quindi conoscenza chiusa anche se è stato Salvo a sbrigarsi a mettere le mani avanti, ammettendo di non voler continuare e lasciando lo studio. Passiamo poi ad un nuovo dramma del trono over con l’intreccio tra Sabrina, Agnese e Giuseppe.

Sebbene Agnese abbia messo in chiaro di non essere interessata al cavaliere, lui parla di lei come se fosse un’opera d’arte di quelle che non ti aspetti di trovarti davanti ad un museo e ti fa appassionare alla materia. Povera Sabrina, quanto è sfortunata con gli uomini, dato che anche Giuseppe le piaceva davvero tanto e si è ritrovata con un pugno di mosche in mano. Nonostante lui, infatti, dica a voce di voler continuare a conoscerla, è chiaro che tutte le sue attenzioni sono per l’altra dama, che non ha intenzione di dargli spazio invece. Così, affranta dall’ennesima delusione, Sabrina se ne va da Uomini e Donne, nonostante il tentativo di placcaggio di Raimondo che ha provato a farle cambiare idea. Ci mancherà questa dama, dato che ha dato vita a tantissime discussioni e colpi di scena, con lei di certo non ci si annoiava mai.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino lascia poi sceglie Gianluca

Torniamo dunque al trono classico con una scena che ha del surreale e non solamente a causa del look di Francesca Sorrentino. La tronista è affranta, si sente addirittura male e lascia lo studio in cerca di conforto dopo aver comunicato ai suoi corteggiatori che non vuole scegliere nessuno. Gianmarco Meo, nonostante la pessima figura che ha fatto, continua a fare il finto tonto e quasi dà la colpa a Francesca che secondo lui non prova le stesse cose. Ma quali cose? Le scosse di piacere nel sentire arrivare la prossima intervista di coppia a Verissimo? Non ci è chiaro, forse neppure a lui che ha fatto davvero una pessima figura in televisione. Dall’altra parte, abbiamo Gianluca Costantino che è deluso e vuole delle spiegazioni, rispedito in studio quando ha provato a parlare con la tronista dietro le quinte, che alla fine finisce per essere la scelta di Francesca. Il passaggio ci sfugge, dal momento che l’unica cosa che Costantino ha detto a Francesca è di provare a conoscersi fuori, lei si è emozionata, l’ha baciata e sono usciti insieme ringraziando come sempre tutta la lunga lista di collaboratori di Queen Mary.

Dopo la fine di questo deludente percorso a Uomini e Donne che ci saremmo risparmiati tutti, torniamo al trono over con Diego che conosce una nuova dama ma non viene convinto dalla donna che rispedisce a casa, annunciando di star conoscendo Gaia ovvero la ragazza che è uscita per qualche settimana con Alessio Pilli Stella. Diego è l’unica certezza di questo programma, totalmente sopra le righe, ci fa ridere tantissimo. Spazio infine nuovamente al trono classico con Gianmarco Steri che è uscito in esterna con Veronica che l’ha stupito in positivo.

