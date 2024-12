Uomini e Donne, l'opinione della puntata: il ritorno (alla faccia del completamente disinteressato) di Mario Cusitore

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 12 dicembre 2024 su Canale 5, Mario Cusitore torna nello studio per confrontarsi con due dame. Ecco la nostra opinione sulla puntata.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 12 dicembre 2024, Gemma Galgani rimane spiazzata dal gesto di Fabio di ballare con un’altra dama dopo la loro discussione, Gloria Nicoletti chiude con Maurizio e accetta il corteggiamento di un nuovo cavaliere mentre Sabrina e Diego sono al punto di partenza. Momento di attenzione per il ritorno di Mario Cusitore in studio, che finge di provare interesse per due dame ma non la dà a bere a nessuno. Ecco la nostra opinione sulla puntata del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, Gloria chiude con Maurizio: la domanda è che ci facevano insieme?

Tina Cipollari ha deciso che il pubblico di Uomini e Donne non merita di assistere all’ennesimo scontro tra Gemma Galgani e Fabio, dopo che la dama è certa di aver scoperto tutta la verità sulla situazione sentimentale del cavaliere che sospetta essere ancora fidanzato con una donna in Spagna dove vive in pianta stabile. Così, la verace opinionista interrompe il confronto e la puntata del dating show di Maria De Filippi va avanti dopo che lui balla con un'altra. Passiamo al trono classico con Martina De Ioannon. La tronista romana è uscita in esterna con Gianmarco Steri e tra loro c’è stato il primo bacio passionale ma la romana non ha dimenticato Ciro Solimene, con il quale ha cercato un chiarimento dopo l’ultima puntata. Insomma, Martina è palesemente tra due fuochi ma oggi in puntata sceglie di ballare con Ciro, destando un certo fastidio in Gianmarco il quale, da vero maschio alpha, sa quando contenersi a differenza del collega.

È poi la volta di Sabrina e Diego. Allora cara Sabrina, prendiamoci un momento per noi, sediamoci e cerchiamo di capire esattamente cosa ci trovi di così interessante in un uomo volgare, borioso e che parla in modo così basso della notte che ha trascorso con te, per poi aggiungere che la conoscenza di altre dame non gli dispiacerebbe, soprattutto se riuscisse pure a portarsele a letto. Insomma, questo interesse è inspiegabile ma del resto Sabrina ci ha abituato a gesti plateali per le persone che sta conoscendo, anche a costo di farsi trattare come un elegante zerbino. Comunque, tra i due è tornato il sereno a quanto pare anche se Diego è ancora convinto di voler conoscere nuove persone, cosa che indispettisce la dama la quale, alla fine, torna a posto col sorriso come se avesse vinto chissà quale trofeo. Ma la puntata non è finita qua.

Uomini e Donne, il ritorno di Mario Cusitore: che pagliacciata

Gloria Nicoletti, gradito ritorno nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di conoscere meglio Maurizio ma a noi non sembra che questa sia una coppia molto ben mescolata. E infatti, Gloria ha ammesso di non aver sentito il giusto trasporto con Maurizio nonostante si siano frequentati e sentiti telefonicamente assiduamente, e ha deciso di chiudere la conoscenza ma Maurizio non l’ha presa bene. Credendo forse che la donna fosse in qualche modo lì a puntare il dito contro di lui, Maurizio se l’è presa parecchio ma Gloria è stata irremovibile. Per lei è sceso un nuovo cavaliere che non avremmo preferito scendere e vedere sfilare direttamente in camerino, ma che a quanto pare a Gloria piace. La nostra sensazione? Dureranno da Natale a Santo Stefano, ovvero fino a quando questo uomo di mondo originario del Libano non le farà capire di essere pi interessato alla sua immagine riflessa nei suoi occhi, che ai suoi occhi.

E concludiamo con il momento clou di questa puntata di Uomini e Donne, il ritorno di Mario Cusitore. Quello che ci fa sempre sorridere di questo uomo, l’emblema del malessere napoletano, oltre al suo grado di tamarraggine che veramente ogni volta ci sconcerta, è che torna in studio sempre come se fossero quasi gli altri ad averne sentito la mancanza e si dovessero scusare per aver fatto a meno di lui. Mario, ma chi ti pensa? Sicuramente non Prasanna e Valentina che hai sperato di usare come esca per poter tornare davanti le telecamere. Comunque sta un dibattito dal suono di pollaio all’altro, passiamo infine a Francesca Sorrentino, con la sua faccia mesta di chi sa che sta combinando un disastro dietro l’altro senza costruire nulla. Ora il cruccio di Valentina è il povero Gianmarco - che Maria, attenzione, noi ti chiediamo di mettere sul trono perché veramente merita un’attenzione diversa questo ragazzo - che non le ha fatto gli auguri sui social. Non se ne esce, nemmeno in questa puntata, tanto che il corteggiatore esasperato le chiede di eliminarlo.

