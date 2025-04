Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gloria sa come farsi rispettare, Gianmarco lascia lo studio

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 10 aprile 2025 su Canale 5, Tina Cipollari e Cosimo Dadorante volano insieme a Madrid e lei torna a casa con una grande vittoria: la carta di credito del corteggiatore. Mentre Margherita cerca nuova spiegazioni da Pierpaolo, Gloria diventa una belva contro Sebastiano e Gianmarco Steri lascia lo studio, furioso. Ecco il nostro commento alla puntata del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gianmarco lascia lo studio!

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con il trono di Tina Cipollari. Si parla finalmente delle segnalazioni su Cosimo e la misteriosa donna a cena, ma Tina assicura che si tratta della cugina e lei ci crede. Sapete perché? Perché è appena tornata da un weekend a Madrid durante il quale lui ha speso per lei in negozi di lusso, per cibo di prima qualità, e poi al ritorno le ha affidato una delle sue carte di credito con un limite di 2500 euro di spesa al giorno. Insomma, Tina sta vivendo il sogno di tutte le donne del mondo. Certo è sempre più chiaro che il trono sia una farsa, quindi vedremo come andrà a finire con Cosimo, che comunque è più credibile di Giuseppe mentre balla il flamenco.

Vedendolo particolarmente nervoso, Maria De Filippi interpella Gianmarco Steri e il tronista esplode. Noi lo adoriamo quando è così arrabbiato, perché è vero e autentico, e anche con quella deliziosa calata romana che ci conquista. Comunque, Steri è molto arrabbiato per la non reazione di Francesca e Cristina al bacio con Nadia e, dopo essersi scusato con quest’ultima ribadendo che non è per lei, lascia lo studio furioso chiedendo che nessuna di loro gli vada dietro. Mentre le corteggiatrici lasciano lo studio indignate a noi viene da fare una riflessione: talmente Gianmarco vorrebbe una reazione da Cristina e Francesca, che Nadia passa in secondo piano.

Uomini e Donne, Gloria è una furia contro Sebastiano

Dopo la sfuriata di Steri, tocca a Pierpaolo. Il livello di disconnessione con la realtà di questo cavaliere è ai massimi storici, tanto che non capiamo come Margherita si stia disperando con lui visto che è palese che Pierpaolo non è pronto per una relazione. La riprova? Doveva uscire con Marilù, le ha chiesto di venire prima a Roma e poi le ha proposto di uscire con un amico. Alla seconda uscita. Neppure alle scuole medie. Continuiamo con il trono over con Gloria e Sebastiano. Alla dama non è andato giù il commento del cavaliere, che l'ha accusata di aver cambiato idea su di lui dopo un massaggio, ovvero dopo aver ricevuto contatto fisico. Spronata da Maria De Filippi, che evidentemente non ha gradito il commento poco galanete di Sebastiano, Gloria rimette al suo posto l'uomo e noi non possiamo che adorarla per il suo carattere deciso.

Si passa poi ad Agnese e Vincenzo. Il cavaliere è tornato a Uomini e Donne per corteggiare la dama più virtuosa del parterre femminile del trono over e lei sospetta che non abbia buone intenzioni. Certo ci vuole un detective addestrato per comprenderlo! Comunque dopo tanto chiacchierare al centro dello studio con sciorinamento di quando Agnese sia coraggiosa a tenerlo nonostante i pareri contrari e tante altre parole, la dama ci ripensa a lo manda via.

