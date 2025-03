Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe vuole essere il Re della disco, ma è un fiasco!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda mercoledì 12 marzo 2025 su Canale 5, Giuseppe torna a discutere con Sabrina Zago, mostrandosi geloso di Alessio, poi balla sul cubo contro Gianni Sperti.

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 12 marzo 2025 su Canale 5, si apre con il confronto tra Sabrina Zago e Giuseppe. Il cavaliere non si arrende con Gianni Sperti e lo sfida di nuovo nel ballo, dopo aver discusso animatamente con Agnese. Nel frattempo, giunge al capolinea la conoscenza tra Cristina ed Emanuele, dopo una scenta di gelosia in piena regola. Ecco il nostro commento alla puntata.

Uomini e Donne, Sabrina Zago esce con Alessio: Giuseppe surreale

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il nuovo confronto tra Sabrina Zago e Giuseppe dopo che i due hanno deciso di prendere le distanze, dal momento che il cavaliere è ancora indeciso sulla loro conoscenza e vuole frequentare anche altre donne. Giuseppe sta uscendo con Marina e, dopo aver sfidato Gianni Sperti sul ballo, ma ha comunque ancora tante cose da dire a Sabrina la quale, invece, ha voluto richiamare il cavaliere Alessio. Con quest’ultimo, la dama ha fatto due esterne molto belle e si vede che è intrigata dall’aitante toscano. Cosa che, logicamente Giuseppe proprio non riesce a sopportare.

Scopriamo, in un excursus surreale offerto da Maria De Filippi, che Giuseppe ha anche mandato a Sabrina un video di loro due al centro dello studio con tanto di canzone strappalacrime di Alessandra Amoroso. Lasciateci dire che ci cadono gli occhi. Nel frattempo, Agnese si schiera dalla parte di Sabrina e le dà consigli per poi finire nel mirino di Giuseppe che, fino a ieri era innamorato dei suoi occhioni blu, ora invece vorrebbe sparisse. Sarà forse che ha capito che non c’è possibilità che Agnese lo consideri come uomo? Lo speriamo. Comunque non finisce qua questo teatro al quale siamo costretti ad assistere dato che Giuseppe ha deciso di sfidare ancora Gianni nel ballo, prima sui cubi e poi su un passo due, aiutati dalla ballerina di latino Alessia di Amici. E, che voi vogliate crederci o meno, la situazione peggiora visibilmente. Giuseppe è indimenticabile, nel senso che per toglierci dalla mente le sue movenze da gatto in tangenziale ci metteremo dei giorni interi e una consulenza speciale. Nonostante Sperti sia nettamente più bravo, Giuseppe è certo che la sfida non sia stata pari e vuole ripeterla. Speriamo che sparisca presto dai nostri radar, la pazienza è al limite.

Uomini e Donne, Cristina mette alle strette Emanuele

Continuiamo questa puntata di Uomini e Donne con altri due protagonisti del trono over ovvero Cristina ed Emanuela . Tutto sembrava andare per il meglio tra loro, un vero e proprio colpo di fulmine per la dama con gli occhiali, e invece nulla di fatto. Il cavaliere, infatti, dopo l’ultima sfilata maschile - che, a proposito, è stata davvero umiliante per il genere umano - ha deciso di provarci spudoratamente con Arianna , nuova dama del parterre che sta frequentando Diego. Cristina non si è fatta sfuggire la scena e ha fatto una vera e propria piazzata di gelosia ad Emanuele in pieno stile moglie tradita. Del resto Arianna è molto appariscente, una donna bellissima e altissima che non passa inosservata, ma insomma… Non sarà un tantino esagerata questa reazione da parte di Cristina? Per Emanuele sicuramente sì, dato che ha notato che lei è molto pressante nella loro conoscenza, con tante pretese anche tra messaggi e telefonate.

