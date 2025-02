Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe si dichiara ad Agnese, tutti sotto shock

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 20 febbraio 2025 su Canale 5, Giuseppe cambia rotta e si dichiara ad Agnese, lasciando sconvolta Sabrina.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 20 febbraio 2025 su Canale 5, Tina Cipollari è corteggiata a colpi di weekend romantici e regali costosi da Cosimo e Angelo. Passiamo poi al trono over con Sabrina, che riceve un’immensa delusione da Giuseppe, e Agnese messa in dubbio dall’intero studio.

Uomini e Donne, Tine Cipollari sta vivendo il sogno di ogni donna!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il trono di Tina Cipollari. A colpi di 740, i corteggiatori della verace opinionista hanno sfoderato le loro doti migliori ovvero i portafogli per ingraziarsi il suo favore. Lo spumeggiante Cosimo, che ha trovato il benestare del pubblico del dating show di Canale5 grazie al suo carattere esuberante e sempre gioioso, ha voluto fare una sorpresa a Tina durante la loro esterna, annunciando un weekend a Parigi insieme. Un’occasione d’oro per Cipollari, che non se lo è fatta ripetere due volte. In studio, invece, scopriamo che Tina è uscita anche con Angelo, che ha fatto la sua bella figura con la Ferrari fiammante che l’ha convinta a farsi corteggiare. Ma non è finita qua.

Come nella migliore delle storie d’amore tra un miliardario e la sua nuova fiamma, Angelo ha deciso di regalare a Tina una splendida e costosa borsa Chanel in grado di cancellare istantaneamente ogni dubbio per il suo eccessivo ricorso al Botox. Cipollari è stata molto felice per il regalo e Gianni Sperti ha notato che, mentre con Cosimo ride molto e il rapporto che si sta creando sembra quello tra amici, con Angelo lei è ammiccante e più sensuale. Sarà così? Lo scopriremo nelle prossime puntate, e nelle nuove dichiarazioni di redditi. Ma andiamo avanti con la nostra opinione sulla puntata di Uomini e Donne con il trono over, con un triangolo che ci sta lasciando incuriositi ma anche perplessi.

Uomini e Donne: Giuseppe si dichiara ad Agnese!

Il trono over di Uomini e Donne ci regala sempre qualche bella sorpresa, o almeno lo fa a noi spettatori perché ai protagonisti di questo triangolo amoroso sta andando davvero molto male. Sabrina è molto presa dalla conoscenza con Giuseppe che sembrava andare a gonfie vele, fino a quando lui non ha iniziato a notare sempre di più Agnese e le ha chiesto il numero, venendo tuttavia rifiutato dalla dama. Dopo gli apprezzamenti elargiti ad Agnese nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5, Giuseppe ha continuato a sentire Sabrina ma lei ha poi confidato di sentirlo sempre più frenato nei suoi confronti, fino a quando il cavaliere ha preso coraggio e si è dichiarato pubblicamente ad Agnese, mettendo in fuga Sabrina che è corsa fuori dallo studio.

I presenti hanno iniziato a criticare molto apertamente Agnese, dichiarando di non credere nelle sue buone intenzioni e di averla vista provocante nei confronti del cavaliere, per poi rimangiarsi tutto solo perché avrebbe fatto una figuraccia. Nel frattempo, su suggerimento di Tina Cipollari che si è mostrata molto infuriata, Giuseppe è corso dietro a Sabrina che ha poi accettato di ritornare in studio mentre Agnese ha rifiutato categoricamente il corteggiamento del cavaliere. Sabrina ha il cuore infranto e a noi dispiace di vederla nuovamente così per un uomo, che non ha neppure la metà del 740 di Cosimo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.