Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe non si arrende, vuole essere il re della pista

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 1° aprile 2025 su Canale 5, Giuseppe sfida ancora Gianni Sperti, ma è flop.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 1° aprile 2025 su Canale 5, Giuseppe è uscito con Rosanna ma la dama tiene appesi altre due cavalieri che si ribellano, mentre Sabrina Zago si intromette nell'argomento non riuscendo proprio a tenere per sé i suoi pensieri sul cavaliere che le ha spezzato il cuore. Dopo una nuova sfida di ballo, Francesca dà un due di picche ad Alessio. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Giuseppe esce con Rosanna ma Sabrina non riesce a nascondere la delusione

La nuova puntata di Uomini e Donne parte dall’esterna di Giuseppe e Rosanna, in mezzo ai cavalli e la natura. Nonostante l’incontro sia andato bene, la dama ha ammesso di volersi prendere il proprio tempo per conoscere le persone che l’hanno incuriosita nello studio, ovvero anche Fabio e Fabrizio. Quest’ultimo è uscito a cena con Sabrina Zago, che ogni volta magicamente si trova al centro dello studio ogni volta che c’è di mezzo Giuseppe, scopre che lui nel frattempo inviava messaggi a Rosanna per capire se fosse già a Roma, vedendola vedere al più presto. Infastidita, Sabrina si è alzata e si è rimessa al suo posto, dichiarando che vuole un uomo che si interessi solamente a lei. Siamo sulla giusta strada con Sabrina?

Purtroppo no dato che continua a mettere bocca sulle questioni del cavaliere. Nel frattempo, Giuseppe sa sempre come stupirci e con la sua faccia da statua rivela di voler uscire in modo esclusivo con Rosanna per il momento, ma sottolinea che non si tratta di una esclusiva, lasciandoci un attimo perplessi. Ma insomma, troviamo qualcosa di normale che ha mai detto in queste settimane. Comunque si apre una querelle sulla scelta di Rosanna di uscire a cena con Fabio e poi andare a ballare con Giuseppe, che molti trovano scorretta, ma non la dama che è decisa a rispettare solo sé stessa.

Uomini e Donne: nuova sfida di ballo

Come peggiorare una puntata iniziata male? Ma ovviamente con una sfida di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti su ben quattro brani diversi. Quattro brani. Esatto. Il cavaliere è inguardabile, il suo coraggio nel mettersi in questa situazione veramente ci lascia sempre stupiti, Gianni invece se la cava ma insomma… Possiamo passare oltre? A quanto pare Maria De Filippi ormai si è appassionata a questo format di sfida. Fortunatamente Tina Cipollari, dopo aver smontato Giuseppe, rifiuta di ballare con lui e possiamo concludere il siparietto.

Torniamo al trono over con Francesca e Alessio. La dama racconta di aver sentito poco e niente il cavaliere durante la settimana e di non aver avvertito lo stimolo di impegnarsi nella conoscenza, facendo cascare il cavaliere dal pero dato che lui non si era accorto di nulla. Nella conversazione si inserisce anche Cristina, che misteriosamente è in contatto con tutti del parterre maschile del trono over.

