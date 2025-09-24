Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe Molonia si sente un divo, Rosanna lo smaschera

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 24 settembre 2025 su Canale 5, Rosanna Siino smaschera Giuseppe Molonia che lascia lo studio sentendosi un divo. Federico Mastrostefano ha già le idee confuse, poi spazio all'amore con Asmaa e Cristiano e il loro bimbo appena nato.

Uomini e Donne, Rosanna smaschera Giuseppe

Giuseppe Molonia e Rosanna Siino ci sono mancati con i loro drammi e ora che si sono lasciati la situazione è ancora più interessante. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, i due protagonisti del trono over si sono incontrati in studio dopo la loro rottura, della quale non hanno parlato ancora pubblicamente. Rosanna ha il dente avvelenato perché, a suo dire, il cavaliere avrebbe fatto di tutto per farla sentire inadeguata spronandola a raccontare un sentimento assoluto che lei ancora non provava, per poi tradirla beatamente sotto i suoi occhi. Giuseppe rivela che la donna in questione, sua attuale fidanzata, l’ha conosciuta tramite Gabriele, altro cavaliere del trono over, ad inizio luglio ed ecco che cade in trappola peccando di presunzione, visto che in quel periodo stava ancora con Rosanna.

Da notare Sabrina Zago che prende parola - e noi lo sappiamo che lei bramava questo momento da mesi - e attacca senza pietà Giuseppe facendo notare che il suo innamoramento è finto in ogni occasione. Sintesi che ci sembra più che plausibile insieme a quella fatta da Gianni Sperti che, possiamo dire con stupore, in queste prime puntate le sta azzeccando tutte. L’opinionista, infatti, crede che Giuseppe si sia preparato tutto per far ricadere la colpa su Rosanna e accusarla di volere visibilità. E infatti ecco che, quando lascia lo studio, Giuseppe fa elegantemente notare che lei è di nuovo a Uomini e Donne solo grazie a lui. Neppure fosse George Clooney.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano show

Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne, al centro dello studio del dating show di Canasle 5. Possiamo dire che non è cambiato nulla e non parliamo del suo aspetto fisico. Federico cerca già di consolare Rosanna paragonandola a Monica Bellucci - sarà tanto felice l’attrice di questo paragone - ma prima ha ballato con Agnese De Pasquale e le ha promesso una cena quella sera stessa. Messo davanti la domanda diretta di Maria De Filippi, Federico ammette che lui vorrebbe uscire con tutte e siamo certi che non sia una battuta di spirito.

Insieme a lui c’è Francesco, nuovo cavaliere che viene tirato in ballo involontariamente da Federico, il quale svela che il collega non ha mai avuto una fidanzata per un anno intero. Promette bene insomma! Concludiamo la puntata di Uomini e Donne di oggi con un momento di dolcezza, con l’ingresso in studio di Asmaa e Cristiano e il loro piccolo bambino, una meraviglia.

