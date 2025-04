Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe innamorato, ma non fugge alle critiche

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 15 aprile 2025 su Canale 5, Giuseppe si mostra innamorato di Rosanna, poi viene preso di mira dal resto dello studio.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 15 aprile 2025 su Canale 5, Giuseppe invaghito di Rosanna mentre Sabrina Zago non è riuscita a uscire con Giudo, ma sembra molto presa. Momento di tensione quando Giuseppe si risente delle critiche, risolto con citazioni davvero bizzarre. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Giuseppe pazzo di Rosanna

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un Giuseppe innamorato, con lo sguardo languido, che vuole conquistare Rosanna la quale invece continua a sottolineare di voler essere libera, accettando un cuoricino di legno rosso degno della prima uscita con la prima fidanzatina del liceo, e poi continuano a stargli il più lontano possibile. Torniamo in studio dove troviamo Giuseppe che ormai è proprio cambiato, ci parla di Dio e di fede e di bontà d’animo, e non capiamo cosa sta succedendo perché il libro del catechismo lo abbiamo riciclato da tempo immemore. Maria De Filippi rivela che la sera prima Giuseppe ha portato Rosanna ad un galante e romantico appuntamento, dopo averla tempestata di video smielati, e alla fine la coppia si è baciata proprio per volere della dama, che è molto sodisfatta.

Quella luce che brilla negli occhi di Giuseppe è molto fastidiosa, bisogna ammetterlo, ma non viene spenta da Rosanna che si dice finalmente vicino a lui anche sul piano fisico. Dopo aver deciso di non far entrare una dama venuta a conoscerlo, Giuseppe balla con la sua bella a centro studio mentre per una volta Sabrina Zago sceglie la via del no comment. Passiamo alla dama dai mille amori strappalacrime, che sta continuando a conoscere Guido, talmente galante che neppure va a prenderla a casa di notte per poter uscire con lei. Talmente dispiaciuto per non essere potuto andare al ristorante che ha prenotato, da non poter fare 30 chilometri per passare a prenderla a casa, eppure lei lo guarda con questo sguardo sognante da liceale innamorata. E siamo alle solite.

Uomini e Donne, Guido prende in giro Sabrina? Il dubbio c'è

Sabrina comunque ci dà un piccolo barlume di speranza quando tiene un nuovo cavaliere che è sceso per corteggiarla, approvato anche da Guido pensa un po’. Proprio lui non convince, visto che pur di non cambiare il ristorante l’uomo non ha visto Sabrina, al punto che Tina Cipollari sempre sul pezzo insinua che il cavaliere fosse d’accordo con il locale per pubblicizzarlo. Una versione dei fatti che non è così impossibile dato che Sabrina è piuttosto famosa tra i fan di Uomini e Donne. Tutto andava per il meglio, Sabrina ce l’aveva quasi fatta a fare un nuovo errore e dimenticare quelli del passato, quando inevitabilmente dalle sue labbra è uscito il nome di Giuseppe.

È incredibile come una frequentazione con qualche bacio sia per lei un principio di innamoramento, eppure è proprio così e ci facciamo più di qualche domanda in merito. Colpo di grazia l’intervento a gamba tesa contro Tina Cipollari di Francesco, il degno erede di Giuseppe ma in versione più abbronzata, il che peggiora la situazione. L’intervento di Arcangelo poi peggiora tutto ma purtroppo neppure oggi si arriva alle mani. Nota: Giuseppe deve aver avuto come cartone animato preferito "Il re Leone" visto che ha citato più volte lui Mufasa oggi che un bambino delle elementari.

