Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe contro tutti, il cavaliere in difficoltà

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 11 aprile 2025 su Canale 5, tutti contro Giuseppe che deve difenderesti dagli attacchi.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 11 aprile 2025, Giuseppe contro tutti. Il cavaliere viene attaccato da Sabrina Zago, poi dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, e infine interviene anche Isabella. Ecco il nostro commento della puntata del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Giuseppe contro Sabrina... Ancora

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il nostro George Clooney che deve fare i conti con le frasi ad effetto sparate pochi giorni fa sul rapporto con Rosanna, colei che ha fatto battere di nuovo il suo cuore. Giuseppe, infatti, si trova al centro studio con la dama che, sebbene confermi di trovarlo un uomo interessante e romantico, non è pronta a concentrarsi solamente su di lui e vuole continuare a conoscere altre persone. Insomma, a Rosanna non è scattate e ovviamente Sabrina Zago ha approfittato per provare a girare il coltello nella piaga. Ne è, come sempre, scaturita una discussione enorme con l’intromissione di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non credono a questo forte interesse di Giuseppe nei confronti di Rosanna.

È triste osservare Sabrina che ancora tenta di riportare ogni discorso su di lei, anche come in questo caso nel quale Giuseppe proprio non l’ha nominata, perché è palesemente ancora presa da lui, anche se assicura che ormai nella sua testa c’è solo Guido. Maria De Filippi non è troppo convinta, ma Sabrina sì e lo dimostra poco dopo. Passiamo, infatti a Isabella che è uscita a cena con Diego, che noi personalmente adoriamo anche se continua a uscire con donne per un paio di appuntamenti e ricevere pali. Isabella prende la parola per parlare anche di Giuseppe e inizia ad attaccarlo ferocemente, accusandolo di essere un uomo vecchio stampo, che vuole che le donne facciano solo quello che dice lui, di aver ricevuto anche lei promesse importanti durante la loro breve conoscenza.

Uomini e Donne, Isabella e Sabrina si commuovono

Giuseppe si è difeso, ma è intervenuta anche Sabrina in un fuoco incrociato impossibile da combattere. Alla fine, momento bello di questa puntata di Uomini e Donne, Isabella ha chiesto scusa a Sabrina per averla giudicata senza conoscerla, le si è avvicinata e l’ha abbracciata. Entrambe si sono molto commosse e Zago ha rivelato che Isabella le ha fatto le condoglianze per la madre, una scomparsa delle ultime settimane che l’ha ovviamente sconvolta.

La padrona di casa chiede un ballo in centro pista e Sabrina si lascia consolare da Guido, che confessa di provare forti emozioni per la donna. Quando Gianni Sperti chiede alla coppia se è quasi pronta a lasciare insieme il programma, Sabrina sorridendo dice di sì ma sarà davvero così? L’opinionista non è d’accordo, pensa che lei stia semplicemente cercando di superare il cavaliere che le ha spezzato il cuore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.