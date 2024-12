Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco Steri unico vero Uomo, il bacio con Martina è da cinema

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi venerdì 20 dicembre 2024 su Canale 5, Gianmarco Steri ci offre uno spettacolo da cinema con la tronista Martina De Ioannon. Ecco la nostra opinione sulla puntata.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda venerdì 20 dicembre 2024 su Canale 5, Gianmarco Steri ci dà un motivo per continuare a guardare il programma, baciando Martina De Ioannon. Mentre Alessio Pilli Stella fa piangere Francesca, Gemma Galgani torna ad attaccare Fabio e gli opinionisti non la perdonano. Francesca Sorrentino, invece, spiazza e ripare i casting per i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri compie un miracolo

Se il flop del trono classico è un dato di fatto visto come stanno andando i troni e le segnalazioni che hanno portato all’addio di alcuni protagonisti di Uomini e Donne, è altresì vero che in studio c’è un ragazzo che sta compiendo un piccolo miracolo. Stiamo parlando di Gianmarco Steri, il corteggiatore romano di Martina De Ioannon, che ha deciso di fare un gesto eclatante che ci ha fatto letteralmente alzare dal divano e saltellare in giro per casa. Dopo la puntata del dating show dell’ultima volta in cui i due hanno discusso e hanno ammesso entrambi di essere al punto di non sapere come andare avanti, ma volere andare avanti insieme perché c’è una forte e innegabile attrazione fisica ed emotiva, Gianmarco ha atteso la fine della puntata per raggiungere Martina dietro le quinte.

Steri ha aperto la porta, ha chiesto a Martina di alzarsi e l’ha baciata, regalandoci una scena da film come non se ne vedevano da tempo in questo programma. Peccato che tutto il nostro entusiasmo sia stato immediatamente spento da Ciro Solimeno che, più prevedibile di una partita di football truccata, ha pensato bene di alzarsi e andarsene al grido “allora tu non mi ami più”. Che dire… Ecco come si comporta un vero uomo ovvero Gianmarco, ed ecco come si comporta un bambino ovvero Ciro. Lei, per non saper né leggere né scrivere ma per aver studiato bene i copioni degli annali del trono classico, si alza e si scusa con Gianmarco per poi correre dietro a Ciro. È proprio il caso di dirlo, un bel film con una trama accattivante e uno scadente finale.

Uomini e Donne, Alessio alle strette mentre Gemma non viene creduta

Dopo questa grande emozione che non dimenticheremo facilmente, passiamo al trono over e ad alcuni dei protagonisti più discussi di Uomini e Donne. Alessio Pilli Stella è uscito nuovamente con Francesca che, purtroppo per lei e inspiegabilmente per noi, è davvero molto presa da questa conoscenza. I due sono andati oltre e la dama ha ammesso che, se non avesse avuto paura della reazione di Alessio il girono dopo, avrebbe fatto anche di più. Agnese, che sta conoscendo anche lei il cavaliere, è scioccata e dichiara immediatamente di voler chiudere con Alessio, il quale inizia ad ignorare Francesca per convincere l’altra a rimanere alla sua corte. Perché a questi uomini serve avere più donne alla propria corte non ci è chiaro, ma per il cavaliere sembra essenziale. Francesca scoppia in lacrime e, mentre Maria De Filippi se ne accorge e vorrebbe far capire Alessio che dovrebbe essere più accorto alla donna con la quale ha avuto un’intimità, Gianni Sperti prende la parola per fare una delle sue solite affermazioni al vetriolo al momento sbagliato, confermandoci che le sue tempistiche come opinionista non sono decisamente da record.

Passiamo poi a Gemma Galgani che trova l’occasione, offerta involontariamente dalla nuova dama che sta conoscendo Fabio, per tornare a pizzicare il cavaliere italo-americano. Gli opinionisti si scagliano furiosi contro la dama torinese e interviene anche Maria, infastidita dal fatto che Gemma sembra voler far intendere che le segnalazioni sui Fabio siano state fatte cadere nell’oblio appositamente dalla redazione per poter tenere il cavaliere in studio.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino riapre i casting

Concludiamo questa nuova puntata di Uomini e Donne con Francesca Sorrentino. La tronista è uscita in esterna con Gianmarco e tra i due c’è stato molto trasporto, lui è un amore, peccato che a lei non piaccia fino in fondo proprio perché è palesemente un bravo ragazzo. Meglio chi ti riempie di corna, giusto Francesca? Stendiamo un velo pietoso, che poi diventa un tendone da circo quando Francesca fa sapere in studio di aver chiesto l’ingresso di nuovi corteggiatori. Tra di essi c’è anche un volto noto del Grande Fratello e Gianmarco non si perde l’occasione di farlo notare, sostenuto da Tina che lo ha preso sotto la sua ala come protetto. Del resto come non voler bene ad un ragazzo così per bene! Cosa accadrà nelle prossime puntate del trono di Francesca? Il colpo di scena è dietro l’angolo, ma a noi va bene anche vederlo una volta ogni tanto eh Maria, diamo priorità a Martina e Gianmarco.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.