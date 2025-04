Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco bacia Nadia per ripicca, il tronista troppo aggressivo

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025 su Canale 5, Gianmarco Steri bacia ancora Nadia e in studio si mostra aggressivo nei confronti delle sue corteggiatrici.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025 su Canale 5, Gloria Nicoletti ha deciso di dire tutto quello che pensa a Sebastiano, mentre Francesco torna al centro dell'attenzione per le sue assurde affermazioni. Caos nel trono classico, tra il bacio di Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato e la forte reazione delle corteggiatrici. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Gloria azzera Sebastiano

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con Gloria Nicoletti e un nuovo scontro con Sebastiano, che oggi ha deciso di non farsi per niente notare con una giacchetta rosso Natale decisamente poco in linea con la quaresima. Il cavaliere continua ad insistere su questo famoso massaggio che avrebbe fatto cambiare idea alla dama sul suo conto, mentre lei risponde a fuoco dimostrando di non lasciarsi intimidire di certo da lui. Gloria è una tipa tosta, tra le nostre preferite perché non ha peli sulla lingua e sa come essere sensuale e poi tirare fuori il suo spirito da romana per mandare letteralmente a quel paese Sebastiano. Certo la recita dell’uomo circuito, costretto quasi al contatto fisico da una mangia uomini, è davvero divertente soprattutto per lo sguardo sveglio con il quale lui racconta. Comunque, Gloria sta uscendo con un altro cavaliere ma, a sensazione, dureranno come un gatto in tangenziale.

Passiamo ad un altro protagonista recente del trono over che potrebbe riuscire nell’impossibile, arrivare a prendere il posto di Giuseppe come cavaliere più odiato del momento. Un’impresa ardua, che tuttavia veramente lo vede protagonista con una facilità inaudita. Stiamo parlando di Francesco che, dopo essersi riferito a sé stesso come un re o un principe, ha continuato a dire che ricevere regali da una donna va contro i suoi principi. Ma perché? Difficile dire che non ha provato abbastanza per Cinzia e ha preferito chiudere la conoscenza senza passare per il martire, l’uomo abusato perché una crudele donna voleva prestargli due cuffiette che aveva in più in borsa? Per fortuna Gabriele, new entry da tenere sott’occhio, lo azzera facendogli notare quanto sia poco signorile piuttosto rivolgersi così ad una donna. Ma passiamo al trono classico.

Uomini e Donne, Gianmarco bacia Nadia per la seconda volta

Passiamo al trono classico perché Gianmarco Steri ha deciso che avrebbe creato il caos, indispettito dalle sue corteggiatrici, e quindi ecco che l’ha creato. Prima di entrare nel vivo del pollaio, vediamo Gianmarco furioso post puntata che rifiuta di vedere Cristina Ferrara e Francesca Polizzi, mentre le due corteggiatrici reagiscono molto diversamente. Francesca scoppia in lacrime, portandoci in un gioco di specchi con lei che piange in studio guardandosi piangere in led. Siamo confusi. Cristina invece ha deciso di far emergere il suo spirito da Jersey Shore cresciuta a pane e MTV, iniziando ad inveire contro il tronista e continuando anche in studio.

Momento di tensione quando Nadia Di Diodato, che ha bacato per la seconda volta, interviene e a momenti le due corteggiatrici si mandano a quel paese a vicenda. Ben diversa la dialettica di Francesca, che sa imporsi parlando perfettamente italiano, una rarità nello studio di Uomini e Donne che delle volte ci commuove, al di là del concetto espresso e delle lacrime costantemente presenti. La nostra lucida analisi è questa: Steri propende palesemente per Cristina ma deve piegarla, perché al momento è troppo palese che lei sia completamente disinteressata e stia recitando; nel dubbio bacia Nadia per ingelosire entrambe, perché male che va la sua scelta ricadrà su Francesca. Ci stiamo sbagliando? Il tempo ce lo dirà.

