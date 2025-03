Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gender Reveal, sfilate trash e proposta di nozze, che puntata!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 31 marzo 2025 su Canale 5, in scena la sfilata delle dame del trono over sul tema “L’amore come piace a me”. Tra look sensuali e sfilate surreali, le dame si sfidano senza esclusioni di colpi. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, nuova sfilata per le dame del trono over

Dobbiamo ancora riflettere se sia peggio scoprire che questa settimana di Uomini e Donne inizia con l’ennesima sfilata trash delle dame del trono over o che il tema di tale sfilata sia l’amore, e ascoltare tutte le spiegazioni senza capo né coda delle dame, pronte a svestirsi in studio per accaparrarsi voti più alti. Nel dubbio iniziamo dicendo che questo anno ce n’è veramente per tutti i gusti nel programma di Maria De Filippi, e le dame si mettono in mostra sul tema “L’amore come piace a me”. Iniziamo col botto con Morena Farafante che vorrebbe citare “A Star is Born” e quindi, giustamente, si avvale della presenza del nostro Bradley Cooper nazionale, ovvero Alessio Pilli Stella. Alzi la mano a chi è venuto da ridere quando lei ha fatto notare questa somiglianza?

Passiamo poi a Gemma Galgani, che ormai è totalmente dissociata dalla realtà che ci circonda e punta sempre più in alto con le sue sfilate. La dama torinese si mostra come una moderna astronauta in viaggio interstellare e poi svela un capo più sexy che mette in mostra il corpo. Mentre Gloria e Arianna puntano su classici abiti da sera con una sfilata sensuale ma senza troppe pretese, Lucia cita l’adorata coppia composta da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, mentre Padre Gianni Sperti si emoziona per questa sfilata e si scaglia nuovamente contro Nicoletti per l’intreccio di lingue con ben due cavalieri (come se in questo studio non fosse mai successo prima).

Momento di roteare gli occhi al cielo per Agnese, che riesce ad essere pesante come un mattone anche con un look rosso fuoco, mentre ammiriamo le gambe di Sabrina Zago che in mini-gonna è una dea! Comunque tra una Eva Kant e un balletto rock, la questione più cringe rimane sempre legata ai video che spiegano il perché delle loro scelte prima della sfilata. Ma cosa guardano tutte in camera?

Uomini e Donne, Ciro e Martina ospiti in studio

Passiamo al vero momento interessante di questa puntata di Uomini e Donne, ovvero la faccia di Gianmarco Steri vedendo scendere dalle scale Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Impagabile. La coppia ha raccontato di essere andata a convivere a Roma, poi ha commentato il trono di Gianmarco, confessando di preferire Cristina Ferrara tra le sue corteggiatrici. Insomma, tra loro va tutto benissimo, anche per il dentista di Ciro che a quanto pare è stato consultato un numero imprecisato di volte per ottenere un bianco talmente candido da essere surreale.

Passiamo ad un’altra coppia questa volta del trono over ovvero quella composta da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, che sono in attesa di un bebè. Ci mancava il gender reveal in studio, ma perché farcelo mancare del resto, e poi ecco anche la proposta di nozze super romantica con uno striscione tenuto dai cavalieri del trono over e un anello. Insomma, non sono mancate emozioni anche questa volta.

