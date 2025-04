Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma trova l'amore con Arcangelo? Il lifting fa miracoli

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 18 aprile 2025 su Canale 5, Gemma esce con Arcangelo e sembra che tutto vada per il meglio, mentre Sebastiano stupisce e vuole conoscere solo Cinzia, mentre Giuseppe è totalmente cotto di Rosanna che preferisce perdere il suo tempo a discutere con Fabio.

Uomini e Donne: una nuova speranza per Gemma Galgani

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto di Gemma Galgani, oggi di blu vestita con tanto di rimmel abbinato blu che è un vero pugno in un occhio, uscita a cena con Arcangelo. Il cavaliere al momento è chiaramente uno dei migliori partiti del parterre maschile del trono over, dato che è un vero e proprio galante cavaliere. Tra loro c’è stato un bacio e Gemma lo guarda con occhi sognanti, sembra quasi ringiovanita tanto è felice di vederlo davanti a sé in studio, a parlare bene di lei. Tina Cipollari prova a dire la sua ma Arcangelo la bypassa con grandissima classe, tanti applausi per lui. Come rovinerà questa volta tutto quando Gemma? Lo scopriremo nelle prossime puntate, sperando in un make-up più sobrio perché è difficile riuscire a seguirla in questo modo in televisione.

Passiamo ad altri protagonisti del trono over ovvero Sebastiano e Cinzia. Il cavaliere aveva proposto fino alla sera prima a Gloria Nicoletti di lasciare insieme Uomini e Donne, poi è uscito con Cinzia e si è anche infuriato al centro dello studio perché lei è uscita anche con un altro cavaliere, chiedendo poi un po’ di coerenza anche da parte degli opinionisti. Una parola: surreale! Alcune persone non si rendono conto di quello che dicono e fanno, e noi speriamo che si riescano ad estraniare per motivazioni personali e mentali, perché se sono certi di essere coerenti c’è da mettersi le mani nei capelli. Gloria, in tutto questo, è la voce del popolo una volta ancora anche senza parlare, annuendo semplicemente ai commenti di Cinzia come si farebbe di una pazza che ci invita a guardare un unicorno volare in cielo. Cinzia, comunque, è convinta della sua scelta e accetta di conoscere solo Sebastiano, con grande coraggio.

Uomini e Donne: Gianmarco organizza un'esterna per Francesca

Al centro dello studio di Uomini e Donne arrivano Giuseppe e Rosanna. Lui la guarda come l’ottava meraviglia del mondo, è davvero cotto della dama, lei invece preferisce continuare a provare a frequentare altri uomini come Dennis - che tutti ci chiediamo con grande piacere da dove sia arrivato, ringraziando Queen Mary - e poi tornare a pungere Fabio. Il rifiuto del cavaliere non le è proprio sceso giù ed è palese dal grande livore con il quale parla di Fabio dopo essersi uscita a cena solo una volta. Interrogata da Maria De Filippi, Sabrina Zago conferma di non essere interessata più a Giuseppe che le darebbe anche la nausea. Questo, come fa notare Tina, vuol dire tuttavia che la dama prova ancora qualcosa per lui dato che la rabbia è un sentimento forte tanto quanto l'amore molte volte.

Passiamo al trono classico con la bellissima esterna tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi, organizzata proprio dal tronista romano per la corteggiatrice dopo le loro ultime discussioni. Lei ha regalato a Gianmarco i biglietti per il derby come regalo di compleanno in anticipo per il suo compleanno, poi entrambi sono scoppiati a piangere molto emozionati ed è stata davvero un'esterna molto sentita. In studio, Gianmarco è molto emozionato e in imbarazzo, mentre Cristina è amareggiata e Nadia studia la situaizone con disappunto, volendo lasciare lo studio, dato che è chiaro che il tronista è molto trasportato verso Polizzi.

