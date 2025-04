Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma si tira una secchia d'acqua, Marina balla la samba

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 3 aprile 2025 su Canale 5, va in scena la nuova sfilata del parterre femminile del trono over. Tra momenti esilaranti, mometni trash e qualche mossa piccante, in studio non mancano le discussioni. Ecco la nostra opinione sulla puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, al via una nuova sfilata con Gemma Galgani

Wow un’altra sfilata del trono over di Uomini e Donne non vedevamo l’ora! Questa volta il tema è “Ti dò una scossa” e la prima a sfilare è stata Gemma Galgani che ormai ha totalmente perso il contatto con la realtà, soprattutto quando si tratta di competere per il primo posto. La dama torinese entra in studio vestita da Statua della Libertà, poi si spoglia e si improvvisa protagonista di “Flash Dance” lanciandosi anche in faccia un secchio pieno di acqua. Non ci sono parole, questa è una scena talmente trash che va vista. Passiamo poi a Sabrina Zago che ha interpretato in chiave sexy la Fata Turchina, peccato che in passerella ha portato i gadget ma ha lasciato la dignità in camerino, dato che ha ballato sensuale proprio davanti a Giuseppe, il nostro malessere hollywoodiano. Ed ecco che, infatti, anche in questa occasione la dama torna all’attacco con Giuseppe, stavolta intenerito dallo sguardo che lei gli ha riservato durante la sfilata.

Gianni Sperti, per fortuna, questa volta parla la lingua della verità e fa notare a Sabrina che solo la puntata precedente lei aveva ricordato di voler usare la testa, di voler chiudere per sempre, di voler andare avanti. Parole al vento. Allora è arrivato il momento di analizzare bene questa situazione: Giuseppe è un grandissimo manipolatore, ma Sabrina ha delle problematiche affettive evidenti, quindi alla fine la verità sta nel mezzo. Passiamo a Santa Agnese da Uomini e Donne, che ha impersonato una poliziotta pronta a prendersela con il parterre maschile del trono over. Lo ammettiamo, ci è piaciuto vederle dare una toccata sulla schiena a Giuseppe. Passiamo poi al colpo di genio di Morena, la nostra Monica Bellucci che oggi si pone in aperta polemica con gli uomini del programma con una voce fuori campo degna dell’interpretazione di “Pupetta” di Manuela Arcuri.

La parte più significativa è senza dubbio quella in cui la dama toglie il make-up dal volto avendo fatto chiaramente il trucco semi-permanente. Comunque, conclusa la sfilata, la dama si è difesa e ha spiegato perché in questi mesi si è sentita ferita, questo lo apprezziamo anche se ci siamo annoiati. In tutto ciò ci sorge un dubbio legato a Pierpaolo, con il quale Morena ha discusso animatamente, dato che è palese che il cavaliere sia interessato esclusivamente ai suoi cani, questione che possiamo anche profondamente comprendere, ma non ci risulta si possano corteggiare cani in studio.

Uomini e Donne, si balla a ritmo di samba: che colpo di scena

La nuova sfilata nello studio di Uomini e Donne continua insieme alla nostra voglia di abolirle per sempre. Luana si veste da Kill Bill - che originale - per dare la scossa al parterre maschile del trono over, in particolare a Bradley Cooper ovvero Alessio Pilli Stella, con il quale finisce per discutere a proposito della loro conoscenza chiusa dal cavaliere. Ok ora sedetevi se non siete seduti perché Marina ha deciso di prendersi questa puntata di Uomini e Donne e regalarci uno dei momenti più trash di questa stagione, presentandosi in passerella come una vera ballerina di samba. Tolto che la sua esibizione è stata effettivamente originale, c’era davvero bisogno di farlo? Per noi no.

È poi la volta della sosia di Nathalie Caldonazzo, ovvero Isabella, una pantera di bianco vestita che giustamente ha sentito l’esigenza di replicare una delle scene più iconiche del cinema ovvero quella di Basic Instinct con l’accavallamento delle gambe di Sharon Stone. La quale se vedesse questa interpretazione forse non la prenderebbe benissimo! Gloria fa ballare tutti dimostrandosi come sempre originale e molto divertente, poi Lucia torna con una nuova interpretazione di Tina Cipollari. Tutta questa insistenza con l’opinionista ci fa un po’ strano, a finché Tina è contenta chi siamo noi per non accontentarla.

Tocca poi a Cristina che veramente ogni volta ci dimostra di non sapere neppure cosa sia la femminilità. Originale, invece, Francesca vestita da Pulcinella per regalare una frecciatina simpatica a Giovanni, con il quale ha interrotto una conoscenza iniziata benissimo. Continuano le sfilate con Margherita e poi Rosanna, new entry sin da subito al centro dell’attenzione per il flirt con Giuseppe, che si è vestita come una dea mitologica e ha fatto un omaggio a Fabio, dopo che lui le ha rifilato un due di picche.

