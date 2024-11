Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma si è già stancata di Fabio? Tina Cipollari spietata con la dama

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 27 novembre 2024 su Canale 5, Gemma Galgani continua la conoscenza con Fabio ma non mancano le discussioni con Tina Cipollari, soprattutto dopo l’esterna nella quale la dama torinese si è mostrata infastidita dall’atteggiamento del cavaliere durante le loro effusioni. Mario Cusitore sempre meno entusiasta mentre Barbara De Santi fa indispettire Massimo.

Uomini e Donne, Tina Cipollari non molla Gemma Galgani

La rivalità tra Tina Cipollari e Gamma Galgani raggiunge nuovi picchi di trash nella puntata di oggi di Uomini e Donne. La dama torinese sta conoscendo meglio il cavaliere italo-americano Fabio, un uomo allegro e spontaneo, che sta costruendo qualcosa di forte con Gemma anche se… C’è un se. La puntata si apre con un video creato da Tina che raccoglie tutti i grandi amori della Galgani nello studio del dating show di Canale 5, con tanto di feroce discussione sulla sua carriera da “bigliettaia” nei teatri torinesi che ha infiammato non poco la protagonista del trono over. Innamorata di chiunque sì, ma guai a dire che nella vita ha strappato solo biglietti, neppure fosse un peccato mortale. Ma torniamo a noi, con l’esterna tra Fabio e Gemma.

Il cavaliere è davvero molto simpatico e, stranamente, ci convince perché sembra sinceramente interessato, ma ha un particolare modo di corteggiare che sembra stia scoraggiando non poco Gems, amante della passione e degli slanci romantici. Fabio, infatti, sembra avere un’adorazione per il cibo e ha organizzato un’esterna con una fontana di cioccolato per addolcire la situazione, finendo per infastidire Gemma quando durante il suo bacio ne ha rubato un po’ per baciare la dama. In studio, Tina è certa che Galgani non sia molto soddisfatta di questa conoscenza e, nonostante Fabio assicuri di essere molto felice per la relazione e di aver imparato a conoscere meglio la torinese, Gemma ha una faccia lunga che parla chiaro. Non è che Tina alla fine ci ha preso e che Gemma voglia più di qualche bacino? Di certo la scelta di non ballare neppure al centro dello studio non è un simbolo di buon auspicio.

Uomini e Donne: Mario mai contento, Barbara incontentabile

Passiamo ad altri due grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne ovvero Mario Cusitore e Barbara De Santi. Il cavaliere partenopeo è annoiato, è evidente, non c’è nessuna dama che stuzzica la sua fantasia in modo particolare o, ci verrebbe da dire, con la quale puntare all’ospitata a Verissimo. Mario è uscito con due dame e con Prasanna c’è stato un bacio, ma anche questo ormai non crea più nessun brio nel cavaliere, che è sempre più demoralizzato tanto da non tenere neppure le due dame che si presentano alla sua corte per conoscerlo meglio. Mario se ti annoi tu, pensa noi! Spazio poi a Massimo e Barbara, che dopo la batosta di Vincenzo ha provato a conoscere il cavaliere ma sembra che la relazione non sia pronta neppure a sbocciare.

De Santi è forse la dama più pesante del parterre di Uomini e Donne? Per noi sì, senza dubbio, e anche oggi lo dimostra. Certo Barbara ha trovato pane per i suoi denti dato che anche Massimo non è da meno, dato che le ha iniziato a sottolineare minuziosamente tutti i minimi dettagli che non gli sono piaciuti a partire dal loro primo sguardo in trasmissione. Stiamo sbadigliando, ridateci Gemma e Tina che si affrontano a suon di legnate verbali! Comunque, è chiaro che il cavaliere non interessi minimamente a Barbara, quindi possiamo chiuderla qua.

