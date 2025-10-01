Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma perde la testa, la dama scatenata contro Magda

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 1° ottobre 2025 su Canale 5, Gemma scatenata contro Magda a causa di Mario Lenti.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, Gemma Galgani perde la testa e attacca Magda perché gelosa di Mario Lenti. Poi tutti contro Cinzia, che continua a difendersi con una invidiabile tranquillità e conoscere Rocco. Ecco la nostra opinione sulla puntata di oggi.

Uomini e Donne, Gemma scatenata e un po’ too much

Inizia la nuova puntata di Uomini e Donne e il primo commento è “che tristezza”. Gemma Galgani si posizione al centro dello studio con lo sguardo di una liceale innamorata, completamente presa dalla sua prima cotta, peccato che abbia oltre settanta anni. Gemma è uscita a cena con Mario Lenti, organizzando un’esterna romantica piena di doppi sensi che il cavaliere si è ben guardato dal cogliere, replicando tuttavia a Gemma di essersi trovato bene con lei. Bene come Mario? Bene come con la cugina che non vedi da tanto tempo oppure bene come con una donna che potrebbe essere quella giusta? Questo è un mistero ma ad occhio e croce protendiamo per la prima opzione, dato che in studio scopriamo che l’idillio d’amore si è interrotto quando Galgani ha scoperto che Mario è uscito anche con Magda.

Momento davvero basso quando Gemma se la inizia a prendere con Magda come in una puntata di una serie tv qualunque ambientata in un liceo americano. Ripetiamolo insieme, che tristezza. A differenza dell’atteggiamento distaccato ma cordiale che ha avuto con Gemma, Mario con Magda ammette immediatamente di volerla baciare tanto che alla fine del loro aperitivo questo bacio scatta. Ma torniamo in studio dopo il video con Gemma totalmente scatenata, mai vista prima in questa condizione, arriva a beffarsi di Magda anche per il suo accento, uscendo totalmente fuori dai binari.

Sebbene l’attenzione sia tutta per Gemma Galgani e il suo colpo di testa, va posto l’accento sulle parole di Mario Lenti che continua a dare rilevanza solo a Magda, abbandonando poi la dama torinese durante il ballo e invitandola a calmarsi. Che si sa, dire ad una donna di calmarsi quando è nervosa è sempre un’idea geniale.

Uomini e Donne, Cinzia cade sempre in piedi

Passiamo ad un’altra grande protagonista del trono over di Uomini e Donne, ovvero Cinzia. La dama con una calma glaciale che le invidiamo e non poco - pensate che bello mantenere questa calma zen in fila alle poste nell’orario di punta - racconta di essere uscita ancora con Rocco con il quale ci sono stati avvicinamenti importanti ovvero i due hanno avuto un rapporto intimo. Il cavaliere, tuttavia, viene immediatamente confuso dal fatto che le sue vecchie fiamme hanno peso parole per attaccarla su più fronti.

Ci fa un po’ paura Antonio che nutre per lei un rancore esagerato, neppure fosse stato piantato in asso sull’altare, un esempio brutto visto il momento storico che stiamo vivendo. Anche Sebastiano Mignosa, che ha provato a mettere all’angolo Cinzia, continua a puntare il dito contro la dama quando è tornato a Uomini e Donne solo ed esclusivamente grazie a lei, altrimenti la redazione non lo avrebbe neppure chiamato questo anno. Comunque, tra una critica e l’altra, Cinzia cade sempre in piedi con la sua tranquillità innata nel spiegare la propria posizione e difendersi, anche quando i fatti parlano chiaro.

