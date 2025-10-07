Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani pessima, Barbara De Santi non fa sconti

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 7 ottobre 2025 su Canale 5, Gemma Galgani furiosa con Mario Lenti, la dama lo accusa di essere grasso mentre Gianni Sperti la riprende pubblicamente. Federica è divisa tra Alessio Pilli Stella e Francesco, poi spazio al ritorno di Barbara De Santi e Ruggero D'Andrea dopo la rottura di questa estate. Ecco la nostra opinione sulla puntata.

Uomini e Donne: Gemma insulta Mario per la sua pancia

La puntata di Uomini e Donne si apre con un colpo di scena. Mario Lenti ha raggiunto Marina in camerino dopo il loro scontro in puntata, dovuto dal fatto che la dama ci sia rimasta molto male per come lui l’ha liquidata telefonicamente. Marina accetta le scuse con fare languido, poi rifiuta tuttavia di uscire con lui a cena e chiude la possibilità alla frequentazione. Torniamo in studio con Mario attorniato da ben quattro dame. Magda è apparsa infastidita mentre Marina ha confermato di volersi tirare fuori da questo quadretto. Passiamo poi a Gemma Galgani che ha reagito in modo assurdo alle critiche del cavaliere. Lenti, infatti, le ha fatto notare che con lei è sempre impossibile fare il primo passo a livello fisico e che questo modo di fare lo fa sentire in difficoltà. Lei, per tutta risposta, ha annunciato di voler lasciare perdere questa frequentazione dato che il cavaliere non prova neppure attrazione per lei.

La situazione si sarebbe potuta risolvere così se Gemma non avesse deciso di dimostrare di aver perso totalmente tutta la sua classe negli anni trascorsi a Uomini e Donne. La dama, infatti, ha fatto notare che è meglio così perché Mario ha troppa pancia e sarebbe difficile fare con lui anche un atto intimo più approfondito. Gelo in studio e anche nelle nostre ossa. Gianni Sperti, che questo anno continua a sorprenderci perché le azzecca tutte, parte all’attacco di Gemma facendole notare che nemmeno due giorni prima Galgani era entusiasta di Mario, quindi la sua pancia doveva averla vista anche prima. Cerchiamo di dimenticare la pessima figura della dama torinese e andiamo avanti.

Uomini e Donne, Barbara spietata

Continuiamo con il trono over. Federica, che inspiegabilmente sembra essere contesa su più fronti, è uscita a cena con Francesco e tra loro è scattato un bacio. Gloria Nicoletti è apparsa molto turbata da questo appuntamento e chiede spiegazioni ma Francesco la mette a tacere: non è interessato perché non vede compatibilità. Nella conversazione si inserisce anche Alessio Pilli Stella che chiede a sua volta spiegazioni a Federica, dato che ancora loro in teoria starebbero ancora frequentandosi salvo una discussione avuta qualche giorno prima, a causa di Federico Mastrostefano. Il nostro Bradley Cooper italiano vuole sapere se la dama è interessata, fa lo sguardo languido, alla fine ottiene la risposta sperata ma lei balla comunque con Francesco.

Finalmente arriva un momento tanto atteso ovvero il ritorno a Uomini e Donne di Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea. La dama nei panni di una moderna quanto insopportabile Crudelia Demon che detiene la ragione assoluta in quanto oracolo sceso in terra. Ruggero ci fa tenerezza, evidentemente non ha avuto il modo di starle vicino in un momento particolare ma è anche vero che la loro relazione era nata da pochissimo. Lui evidentemente nutre ancora qualcosa per Barbara ma lei non ne vuole sapere. Non entriamo nel merito della situazione perché ognuno avrà le sue ragioni, ma va detto che lei è totalmente spietata.

