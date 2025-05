Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani perde la testa, una furia contro Arcangelo e le rivali

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in oggi, giovedì 22 maggio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani dà il suo meglio in studio contro Arcangelo, che alla fine si dichiara a Marina. Gianmarco Steri è pronto alla scelta e le sue corteggiatrici prendono benissimo la notizia. Ecco il nostro commento alla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: è Gemma Galgani show

La nuova puntata di Uomini e Donne sancisce la totale mancanza di dignità di Gemma Galgani. Dopo essere stata platealmente rifiutata da Arcangelo, che le ha preferito Marina e Cinzia, non contenta del rifiuto pubblico, Gemma è corsa in camerino dal cavaliere con il fiato corto e il cuore in mano. Che pena. E quando Arcangelo le dice chiaramente di aver perso interesse nei suoi confronti, lei continua a sottolineare che questo non è possibile, prendendo così l’ennesimo palo. Passiamo a Marina che si è confessata con la sua espressione contrita, confermando che non ha voluto continuare perché Arcangelo ha baciato Cinzia, e si è detta poi delusa. Questione di ormone?

Arcangelo porta Cinzia nel luogo del loro primo bacio e i due si lasciano andare ad una conversazione degna di un libro di Nicholas Sparks, e tra loro ci sono stati anche baci. In studio arriva il colpo di scena: Arcangelo si avvicina alle tre dame che pendono dalla sua bocca e annuncia di volere Marina. Nel discorso si intromette Francesco che accusa Arcangelo di aver usato Gemma per le telecamere e così la dama prende il coraggio ed esplode, ma contro le altre dame che accusa di essere penose e dal bacio facile (detto da lei che si avvinghia ai cavalieri dopo neppure un aperitivo).

Gemma porta a suo favore una prova fotografica con una foto di lei e Arcangelo che si tengono per mani con faccia compiaciuta, roba che un’arringa in aula per un processo non è nulla a confronto. Momento sublime quando Marina, con la voce rotta dalle lacrime - totalmente assenti dal suo corpo, si vede che anche lei ha imparato a piangere a secco come nei migliori reality show - accusa Tina Cipollari di averla chiamata “donna inutile” facendola molto soffrire. A Tina viene da ridere, così come a noi, mentre Gemma approfitta per continuare il suo show, con tanto di regalo ironico che non ha capito nessuno tranne lei.

Uomini e Donne: Gianmarco annuncia la scelta

La querelle continua con Gianni Sperti che prende le parti di Gemma Galgani: non vedeva l’ora di insultare Arcangelo. La domanda è Marina e il cavaliere sono in combutta? La dama chiede tempo perché non si aspettava questa dichiarazione da parte di Arcangelo, e questo fa spazientire Tina Cipollari che quando parte è un treno in corsa. Passiamo al trono classico con un’improvvisata intervista di Enzakkione al tronista Gianmarco Steri che ha confermato di essere pronto a scegliere dopo aver trascorso un’ultima giornata con Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, che prendono la notizia piuttosto bene. Insomma, tra le due ragazze sembra essere tutto sereno dopo mesi di discussioni, tanto che Nadia cede a Cristina il posto per ballare con Gianmarco. Inutile dire che ci annoiamo quando non si danno addosso. Luana è uscita con Nicola, giunto in puntata per corteggiarla, e tra loro c'è stato anche un bacio.

