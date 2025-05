Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani in lacrime per Arcangelo, copione già visto

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 5 maggio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani piange per Arcangelo mentre Francesca Polizzi si elimina.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 5 maggio 2025 su Canale 5, Arcangelo esce con Gemma Galgani ma è palesemente più attratto da Marina, anche se nega. Gianmarco Steri apprende che Francesca Polizzi si è eliminata, e presenta la mamma a Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Ecco la nostra opinione sulla puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Gemma in lacrime per Arcangelo

Oggi è Gemmadì e la dama torinese ha preso il compito sul serio questa volta. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma Galgani esce a cena con Arcangelo ed è una pantera sexy con la sua gonna di pelle e lo sguardo trasognante mentre osserva il cavaliere, pronta ad irretirlo col suo fascino. Peccato che l’unico momento degno di nota di questa esterna tra olive schiaffate in bocca e le espressioni agghiacciate di Arcangelo, è il cavaliere che si commuove mentre Gemma intona una canzone che era quella dei suoi genitori. Un momento tenero che, tuttavia, Galgani scambia per emotività dettata dal momento vissuto insieme. Come sempre la dama torinese sembra completamente incapace di leggere le situazioni. In studio, tuttavia, scopriamo che prima di andare a cena con Gemma, Arcangelo è corso ad abbracciare Marina fuori dallo studio e che lei si è anche commossa per questo gesto.

Mentre ci verrebbe da suggerire a tutti un bel giretto dalla neuro perché le reazioni sono veramente smisurate paragonate alle azioni, Gemma diventa una furia contro la sua rivale mettendo in scena il solito schema; un uomo non la vuole e lei se la prende con la rivale, rea semplicemente di piacere di più all’uomo in questione. Nulla di nuovo, sempre più patetico. Non ci è chiaro perché anche Tina Cipollari e Gianni Sperti se la prendano con Marina, sarà il suo fastidioso tono di voce? Non è sufficiente come argomentazione, ma questo è quanto. Comunque, Arcangelo è ancora più confuso perché non sa come uscirne dato che palesemente non è interessato a Gemma e prova per lei quasi compatimento, ma non può mollarla perché è talmente sotto pressione che alla fine finisce per dire che passerebbe una serata con lei al Cirque du Soleil anche in amicizia. Ed effettivamente il circo è esattamente il posto giusto per questo quadretto, soprattutto dopo che Gemma scoppia a piangere per Arcangelo.

Uomini e Donne, Gianmarco felice dell’eliminazione di Francesca

Passiamo al trono classico con Gianmarco Steri. In questa puntata di Uomini e Donne, il tronista scopre che Francesca Polizzi si è autoeliminata dopo l’ultima puntata e non potrebbe esserne più felice. Il romano ci prova a rimare serio ma palesemente il suo è un grande sospiro di sollievo, e alla fine lo ammette che lui stesso l’avrebbe eliminato perché ha provato emozioni più forti con le altre due corteggiatrici. Il vecchio volpone mette in atto una strategia tramandata da un ventennio dai tronisti in carica: far fare la stessa identica esterna ad entrambe le corteggiatrici per valutare le differenze tra loro.

E per farlo Gianmarco coinvolge la mamma che presenta a Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. La differenza lampante è che con Nadia c’è stato un altro bacio appassionato in esterna, mentre con Cristina nessun contatto fisico e questo ci stupisce a ridosso della scelta dato che la bella corteggiatrice sembrava essere la sua preferita a livello di attrazione fisica. La spiegazione del tronista a questa mancanza fa infuriare Nadia, che si sente sminuita: insomma, come fa fa, Gianmarco sbaglia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.