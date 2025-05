Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani elemosina un bacio

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 7 maggio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani si dispera per Arcangelo che alla fine la bacia poco convinto davanti a tutto lo studio. Sabrina Zago ancora contro Guido, che ormai è preso dalla conoscenza con Gloria Nicoletti. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gemma elemosina un bacio

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il confronto tra Arcangelo, Gemma e Marina. Partiamo con un cat fight tra le due dame del trono over, un remake di pessimo gusto di Sharpay Evans e Gabriella Montez ma, invece che una colonna sonora mitica, qui abbiamo insulti e toni di voce fastidiose. Maria De Filippi ci regala una perla che lede la dignità di ogni donna al mondo ovvero un video del dopo puntata di Gemma, in lacrime con la voce incrinata dal pianto, mentre quasi prega Arcangelo di farle capire se è interessato o meno. Spoiler: non è interessato ma è bravissimo a far credere il contrario, soprattutto a lei. Marina non ha accettato l’invito a cena di Arcangelo, rimanendo sulla sua posizione ma la cosa che non convince è che la dama non sia tanto delusa dal cavaliere, quanto dal fatto di sentirsi in competizione con Gemma, che è molto più amata dal pubblico.

Primo, ma chi te lo dice che Galgani è così tanto amata, visto che gli opinionisti non hanno mai perso un’occasione per farla nera? Secondo, il collegamento logico tra il suo interesse per Arcangelo e il fatto di non poter vincere una competizione con Gemma agli occhi del pubblico, per mancanza di consensi, non c’è. Inutile cercarlo. Arcangelo, tuttavia, continua a rimanere molto vago su cosa prova per Gemma, ammettendo di voler continuare a conoscerla perché la trova interessante ma senza esporsi troppo, come in precedenza aveva fatto con Marina, dichiarando pubblicamente che l’avrebbe baciata subito.

E così Tina, che ha preso ormai in antipatia il cavaliere, inizia ad attaccarlo con sempre più veemenza, sfidandolo anche a baciare Gemma, mentre lui tentenna e viene superato da Pierpaolo, che forse pieno raso quanto noi, si alza e bacia a stampo la dama torinese meritando una medaglia al coraggio. Alla fine, dopo tanta insistenza e dopo che Gemma si è fatta regalare una mentina da Gloria per essere pronta, Arcangelo la bacia al lato dello studio con la faccia di uno che ha appena perso il portafoglio dopo aver ritirato la pensione in contanti.

Uomini e Donne, Sabrina e Guido: sempre la stessa storia

La puntata continua con un altro terzetto effervescente del trono over, quello composto da Sabrina Zago, Guido e Gloria Nicoletti. Nello studio di Uomini e Donne, Sabrina ha perso le staffe con Guido dopo che ha scoperto che il cavaliere che gli piace sta uscendo con un’altra donna, e non capisce come mai Guido continua a dire che sono due settimane che da parte di entrambi la situazione è scemata visibilmente.

Sabrina vuole dare alla redazione il suo telefono per dimostrare di avere ragione, mentre Guido continua a dire di essere stato chiaro con lei e di essere molto preso dalla conoscenza con Gloria, che potrebbe essere una donna che potrebbe farlo innamorare. In studio arrivano i cellulari dei diretti interessati, consegnati a Gianni Sperti che come sempre indaga sull’accaduto con accuratezza. A noi la situazione appare palese, ma come sempre Sabrina sembra interessata a snocciolarla all’infinito per far ammettere all’altro di averla presa in giro.

