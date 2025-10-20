Uomini e Donne, l’opinione della puntata: Gemma Galgani disperata, ancora lacrime per Mario che la illude

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025 su Canale 5, Gemma Galgani si lascia andare alle lacrime per Mario Lenti. Tony conquista tutte mentre Guido Ricci continua a conoscere Federica. Arcangelo e Marina, invece, hanno ripreso a frequentarsi. Ecco la nostra opinione sulla puntata del dating show.

Uomini e Donne: Tony le bacerebbe tutte

Iniziamo la nuova puntata di Uomini e Donne con Tony dalla chioma fatata, nuovo cavaliere che ha già fatto breccia nel cuore di ben tre dame ovvero Federica,Gloria Nicoletti e Barbara De Santi. Ovviamente, neppure a dirlo, Guido Ricci prende immediatamente l’occasione per mettersi in mezzo e tentare di provocare la sua ex fidanzata. Ma Guido, esattamente, cosa ci fa ancora lì? Comunque, torniamo a noi, Tony oltre a piacere a tutte a quanto pare è anche un latin lover dunque ha tentato un approccio senza pensarci troppo e infatti in puntata, candidamente, ammette che le avrebbe baciate tutte. Ottima mossa per finire alla gogna nello studio di Uomini e Donne, e infatti Tina Cipollari interviene per far giustamente notare che il cavaliere non sembra interessato realmente a loro. Quello che ci spiazza, più di tutto, è come Tony riesca a gestirle tutte e tre, chapeau.

Passiamo a Mario Lenti, il nuovo amore tormentato di Gemma Galgani che continua imperterrita dopo 15 anni di presenza a correre incontro al muro anche quando è palese che sta per arrivare il botto. Gemma poi ha preso questo vizio sempre più palese di prendersela con le donne con cui compete, davvero fastidioso. La polemica è infinita, è palese che Mario non ha interesse per Gemma ma lui rimane sempre sul filo del rasoio, in quella zona d’ombra che la confonde come si deve: insomma, Mario è un giocatore professionista ed è lampante. La cosa triste è Gemma che invece di mandarlo a quel paese, continua a cercare di capirlo perché ormai è innamorata. Ed eccoci ancora alle lacrime chiamandolo “l’uomo della sua vita”, non ce la facciamo più.

Uomini e Donne: Arcangelo si riprende la scena, Gemma piange ancora

Continua la puntata di Uomini e Donne con due grandi protagonisti del trono over ovvero Arcangelo e Marina. I due hanno ripreso a frequentarsi ed apriti cielo. A quanto pare la dama ha ballato con Arcangelo e Gemma è intervenuta per separarli, facendo riflettere dalla dama. Ad onore del vero ad Arcangelo è sempre piaciuta solo Marina, lo ha detto cento volte lo scorso anno, quindi non ci risulta strano questo ritorno di fiamma. Nella querelle interviene anche Alessio Pilli Stella che accusa Marina e Arcangelo di essere due falsi, dato che è dallo scorso anno che stanno preparando questa commedia. Grazie Bradley nazionale per il tuo intervento prezioso. Colpo di grazia è Isabella che si gira verso Marina chiedendo di non urlare perché si sente stordita e la dama esce dallo studio in lacrime, piangendo disperata. Che cinema!

Spazio poi a Guido Ricci e la sua conoscenza con Federica, che evidentemente deve aver deciso di fare un fioretto questo anno per scegliere di uscire con il cavaliere dopo che tutta Italia ha visto come si è comportato con Gloria. Visto che Guido e Federica vanno d’amore e d’accordo Gianni Sperti vorrebbe quasi suggerire loro di lasciare Uomini e Donne, vox populi! Infine torniamo a Gemma Galgani che si lancia in un pianto isterico ammettendo di non riuscire a dimenticare Mario Lenti, ormai lei è cotta di questo uomo che ha incontrato forse cinque volte, come non capirla no? Siamo ironici, per inciso. Gemma per favore, aiutati e aiutaci perché non possiamo vederti piangere ancora per questo cavaliere.