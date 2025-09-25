Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma e Pasquale si prendono gioco di Tina

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 25 settembre 2025, in onda su Canale 5, Gemma Galgani e Pasquale invitano Tina al loro appuntamento.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 25 settembre 2025 su Canale 5, Gemma Galgani e Pasquale si prendono gioco di Tina Cipollari mentre Gloria Nicoletti asfalta Guido Ricci, che rimane in studio nel parterre del trono over. Prime esterne per i tronisti, un po' impacciati. Ecco la nostra opinione sulla puntata di oggi.

Uomini e Donne, Gloria asfalta Guido

La puntata di Uomini e Donne di oggi si apre sull’esterna di Gemma Galgani che, anche questo anno, detiene l’esclusiva per le esterne seguite dalla redazione. La dama torinese è uscita con Pasquale e qui c’è da fare subito un ragionamento insieme, citando Ilary Blasi. Pasquale, l’ha capito tutta Italia chi sei! Il cavaliere nutre interesse zero per Gemma, il suo scopo è finire davanti le telecamere il più possibile e infatti ecco che organizza un aperitivo per Gemma con i panzarotti. Un richiamo alla battuta infelice fatta a Tina Cipollari in puntata, che ha fatto infuriare non poco la verace opinionista e che viene anche chiamata ad assistere alla scena. C’era bisogno di insistere su questo termine? Ovviamente no, ma Gemma ride perché per una volta qualcuno è dalla sua parte secondo lei.

Talmente dalla sua parte che poi in studio si scopre che Pasquale è andato a pranzo con una dama molto più giovane di lei. L’amore sembra già finito ma vedremo nelle prossime puntate cosa accadrà. Come nel caso di Giuseppe Molonia e Rosanna Siino che si sono confrontati in studio dopo la loro rottura, ora tocca a Gloria Nicoletti e Guido Ricci. La dama romana è scatenata, vero ogni tanto le cade la corona per così dire, ma noi adoriamo il suo modo schietto di aprirsi e raccontarsi. Guido cerca di interromperla in ogni modo ma tanto è tutto inutile: anche se fosse il contrario, il pubblico e gli opinionisti danno piena ragione a Gloria e nulla farà cambiare loro idea. Pur professandosi ancora innamorato ma impossibilitato a stare con lei a causa del suo carattere impossibile, Guido alla fine rimane nel parterre maschile del trono over. Che acquisto!

Uomini e Donne, Flavio imbambolato

Passiamo al trono classico, stendendo un velo pietoso sullo scambio tra Gloria e Guido, con Flavio Ubirti. Lui è davvero molto carino, molto educato, molto ben vestito. Qualcosa ci disturba in tutta questa perfezione ma, tralasciando questa impressione, lo vediamo molto preso da Martina. Lei è bellissima, baluardo della naturalezza senza filler che di questi tempi nello studio di Uomini e Donne equivale ad essere una mosca bianca. La prima esterna di conoscenza ci è piaciuta, semplice ma traspare l’interesse reciproco.

Cristiana, invece, è uscita con Federico che è stato il corteggiatore che più di tutti, già in puntata, le aveva fatto capire di essere molto interessata. Esterna semplice ma carina, non ci ha colpito particolarmente ma siamo ancora all’inizio. Infine, Tina si riprende la sua rivincinta e attacca Pasquale, che possiamo dire è il re dell'arrampicata sugli specchi.

