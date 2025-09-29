Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma alle solite, Mario la conquista ma deve dividerlo con Magda!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 29 settembre 2025 su Canale 5, Gemma Galgani scarica Antonio e si lascia trasportare da Mario, che esce anche don Magda, prendendosela con la rivale.Ecco la nostra opinione sulla puntata.

Uomini e Donne, Gemma attacca Arcangelo e non vedeva l'ora

Iniziamo la nuova puntata di Uomini e Donne e Gemma Galgani torna al centro dello studio. La dama è uscita con Antonio per un aperitivo ma ha compreso che il cavaliere non fa per lei e così in studio l’ha scaricato, ritrovando la critica di Tina Cipollari. Proprio a proposito di Tina e di quel “panzerottina”, Arcangelo ha preso le difese dell’opinionista scatenando la reazione di Gemma, alla quale ancora brucia di non essere stata scelta dal cavaliere lo scorso anno. Ma Gemma non si è limitata ai due cavalieri, bensì è uscita anche con Mario, il padre di Claudia Lenti, che sembra piacerle molto.

Peccato nell’idilliaco quadretto sia inserita anche Madga, che stava già uscendo con Mario e che non ha intenzione di lasciar perdere il cavaliere e dare via libera a Gemma. Quando Magda si mostra ferita da Mario, lui torna sui suoi passi e insiste nel dire di essere molto interessato alla dama. Insomma, si sta già creando il primo triangolo della stagione nel trono over. Ovviamente Gemma non riesce proprio a non prendersela con "l'altra donna" e cade negli stessi identici tranelli di sempre,

Uomini e Donne, Gemma già presa da Mario

Torniamo al trono over con un quartetto inaspettato al centro dello studio composto da Guido Ricci, Agnese De Pasquale, Gioria Nicoletti e Francesco. Mentre il cavaliere toscano si è seduto praticamente solo per essere insultato e snobbato, Francesco ha provato senza successo a dividersi tra le due dame, dopo aver dato appuntamento ad entrambe in pochi giorni, rispondendo ai messaggi di Gloria mentre era a Roma insieme ad Agnese. Dopo aver sentito le scuse poco sincere del cavaliere, Agnese ammette di volersi togliere dall’equazione.

Momento magico quando Tina Cipollari fa notare a Gemma che Mario ha baciato Magda per ben due volte durante il ballo, e la dama torinese conferma che anche lei ne ha ricevuti due, mentre Mario ha commentato con un laconico “non mi ricordo”. Mario poi ci ripensa e inizia a palleggiare tra le due dame, forse sentendosi un uomo altamente desiderabile, ci sfugge chi glielo abbia fatto credere ma andiamo avanti. Mentre Magda punta il dito e lo accusa di giocare con loro, scegliendo una e poi l’altra per assicurarsi di non essere mai solo, Gemma scende in campo e lo difende a spada tratta, ovviamente attaccando la rivale. Un copione visto e rivisto, che noia.

