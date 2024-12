Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Francesca Sorrentino pesantissima, i social valgono più del pensiero?

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi martedì 10 dicembre 2024 su Canale 5, Francesca Sorrentino è furiosa con i suoi corteggiatori che hanno dimenticato il suo compleanno.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi martedì 10 dicembre 2024, Martina De Ioannon e Michele Longobardi sono confusi, ognuno a proprio modo, mentre Francesca Sorrentino è inviperita per non aver ricevuto segnali nel giorno del suo compleanno. Mentre Barbara De Santi non va avanti con le sue conoscenze, Alessio Pilli Stella continua ad insistere con Monica ma è tutto inutile.

Uomini e Donne: i tronisti Martina e Michele sempre più confusi

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un certo caos nello studio del dating show di Maria De Filippi. Martina De Ioannon è molto triste per quello che è successo con Ciro Solimane e Gianmarco Steri, non sentendosi capita dai suoi corteggiatori al punto da scoppiare in lacrime. Martina ha chiesto di ballare con Gianmarco perché si sente molto giù di morale mentre lui sa sempre come consolarla ed ecco che, manco a dirlo, Ciro esce dallo studio. Qui siamo davanti alle dinamiche del trono classico di anni fa, quello che ci mancava tanto tra corse in lacrime, scuse e sorprese romantiche, e finalmente l’interesse per questa parte del programma di Canale 5 sale vertiginosamente. Mentre Martina ammette di non essere serena avendo visto Ciro uscire - tanto sappiamo tutti che lo andrà a riprendere, lui si lamenterà, poi si baceranno - Michele Longobardi è irremovibile. Il tronista ha perso le staffe con Veronica quando la corteggiatrice gli ha dato del “pagliaccio” - che si sia sentito punto nel vivo? Il sospetto è forte - e l’ha cacciata in malo modo dallo studio, per poi lamentarsi del fatto che lei se ne sia andata senza provare a chiarire con calma. Michele è confuso e noi con lui, dal momento che è chiaro che nessuna delle tre ragazze alla sua corte sia abbastanza interessante al punto da fargli smettere di fare il farfallone tanto che aveva chiamato un’altra ragazza, mandata via in fretta e furia dopo essersi accordo della colossale figuraccia che avrebbe fatto. Insomma, idee poco chiare, sentimenti contrastanti, e ancora tanti colpi di scena per i due tronisti di questa stagione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Alessio e Monica come Brad e Bellucci

Passiamo per un momento al trono over e, dopo i racconti di Barbara De Santi che ha deciso di tenere due cavalieri ma non è convinta da nessuno dei due, analizziamo la situazione di Alessio Pilli Stella ovvero il Brad Pitt di Uomini e Donne. Non ci assomiglia assolutamente, questo è ovvio, ma è altresì ovvio che lui pensa di essere come minimo al livello di un attore di Hollywood e sembra che abbia trovato anche la sua controparte femminile in Monica, che di spontaneo non ha nulla neppure un’espressione casuale. Alessio sostiene di essere molto interessato alla dama, ma nel frattempo continua ad uscire con altre donne, questa volta con Agnese che lo guarda con occhi spaesati quando viene mostrato lo scontro dietro le quinte con Monica. Grande intervento a gamba tesa di Gloria Nicoletti, alla quale va il nostro applauso e quello dello studio dal momento che finalmente qualcuno ha parlato apertamente la voce della verità con il borioso cavaliere, che ha fatto notare ad Alessio tutta la sua ipocrisia. Insomma, che Pilli Stella aka Brad sia interessato alla nostra Bellucci dei quartieri bassi solo perché insieme formerebbero una bella coppia cinematografica, magari per una bella intervista a Verissimo? A noi il dubbio rimane, dato che le azioni del cavaliere e le sue parole sono del tutto inspiegabili: come si fa a dirsi presi da una donna che neppure si conosce dopo aver corteggiato e baciato ben altre tre persone? Ma andiamo avanti perché le emozioni in questa puntata non sono finite qui.

Uomini e Donne: Francesca Sorrentino e la fissa per i Social

Torniamo al trono classico con Francesca Sorrentino che entra nello studio con il capo chino e l’aria di chi ha intenzione di fare una bella strigliata ai suoi corteggiatori. Effettivamente la tronista è rimasta molto delusa dalla mancanza di qualsiasi gesto romantico o carino da parte dei suoi corteggiatori in occasione del suo compleanno, che è passato totalmente in sordina. Ora, il concetto lo comprendiamo e anche condividiamo dal momento che è con piccoli gesti che si dimostra l’interesse e che, tranne per Giammarco, sembra che nessuno dei presenti sia lì per amore suo piuttosto per amore delle telecamere. Il fatto che ci fa storcere il naso è questa continua insistenza per i social: quando Gianmarco le porta una torta in studio per festeggiare, lei si inviperisce e, più pesante di un mattone di cemento sul dito mignolo del piede, continua a sottolineare che avrebbe voluto ricevere un segno sui social il giorno stesso del suo compleanno, un’insistenza veramente fastidiosa che mette in luce la fissa della tronista per le dimostrazioni più superficiali possibili. Comunque, andiamo avanti per non infierire ancora sull’argomento. Francesca fa una sorpresa a Paolo - avete capito bene Paolo, quello che voleva eliminare fino all’altro ieri - presentandosi a Napoli per una giornata insieme. Lui felicissimo di essere ripreso per quasi 24 ore di fila, talmente felice che alla fine la bacia e questa scena non trasmette proprio nulla, anche se forse i due si sono trovati perché sembrano avere molte affinità… E no, non è un complimento. Comunque, Sorrentino non contenta fa la ramanzina anche a Francesco, questa volta a ragione dato che è palese che lui sia totalmente disinteressato a lei.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.