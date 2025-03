Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Francesca si riprende Gianmarco, Nadia opinionista wanna be

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 28 marzo 2025 su Canale5, Francesca Polizzi ha capito come farsi rincorrere da Gianmarco Steri, mentre Nadia Di Diodato è insopportabile.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 28 marzo 2025 su Canale 5, Gloria si trova al centro di un triangolo che lascia tutti perplessi. Gianmarco Steri recupera Francesca ma perde Cristina, mentre Nadia non si sopporta più. Margherita fa una figuraccia. Ecco il nostro commento alla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Gloria, Damiano e Sebastiano tra baci e polemiche

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi ci troviamo catapultati nello scorso secolo, con una serie di affermazioni bacchettone basate sul nulla dato che nessuno dei protagonisti, che ora andremo a nominare, ha fatto nulla di diverso da tanti altri che si sono avvicendati in studio. Gloria sta continuando a uscire con Damiano, nonostante le polemiche a causa della precedente frequentazione del cavaliere con Morena, ma ha accettato anche il corteggiamento di Sebastiano con il quale è scattato un bacio. Gianni Sperti, come se si trovasse da oltre vent’anni a fare l’opinionista in una trasmissione di Tv 2000, si è mostrato scandalizzato dal fatto che ci sia stato un tale intreccio di baci e che nessuno di loro si stia ponendo problemi, sul fatto che non si stanno conoscendo in modo ortodosso, uno alla volta. Noi siamo sconcertati? No. Annoiati? Decisamente tanto. Comunque scopriamo che Sebastiano ha lasciato anche il numero ad Arianna ma lei gli ha rifilato un due di picche, e Gloria si mostra già indispettita poi, comunque, la dama preferisce attendere l’evolversi degli eventi e chiude invece con Damiano.

Usciamo da questo intreccio poco interessante e passiamo ad un altro protagonista del trono over ovvero Alessio Pilli Stella. Il cavaliere, archiviata improvvisamente la conoscenza con Luana, sta conoscendo meglio Martina. La dama è interessata ma è brava a non dargli l’importanza che lui vuole assolutamente dalle donne che corteggia, e così Alessio pende dalle sue labbra. Peccato che Martina abbia accettato in amicizia anche il contatto con Giovanni, situazione che mina la sicurezza di Alessio, ma per fortuna il nostro attore di Hollywood può tirare un sospiro di sollievo dato che lei rifila un due di picche al partenopeo.

Uomini e Donne, Margherita dimentica a casa la dignità

Continuiamo la puntata di Uomini e Donne con altri due protagonisti del trono over ovvero Margherita e Pierpaolo. Lui potrebbe tranquillamente vincere il record di uomo più particolare mai visto prima, ma posto che ognuno è fatto a proprio modo, la vera domanda è: cosa ci fa nel programma se l’unica cosa per cui si sbatte sono il lavoro e i cani? Non è chiaro neppure a lui, dato che Pierpaolo al centro dello studio ammette di essere fatto in modo particolare e di essere single a 42 anni per un motivo. Motivo che, a quanto pare, sfugge a Margherita che si è impuntata nella conoscenza del cavaliere, proponendogli anche l’esclusiva, quando lui per lei non si è sprecato neppure una volta. Insomma, questo è un amore a senso unico ed è chiaro quando Pierpaolo arriva ad ammettere di non essere in grado di lasciarla ma che per Margherita non prova nulla. Lei, seppur delusa, mantiene la posizione e prova a fare qualche domanda per recuperare quanto appena detto dal cavaliere, fino a quando tutti le fanno notare che la sua dignità l’ha abbandonata. Così, spinta dagli altri, Margherita lascia il centro dello studio e chiude la frequentazione, e Pierpaolo tira un sospiro di sollievo. Ci viene da chiedere chi altro si avvicinerà a lui dato che è l’uomo impossibile da corteggiare e poco disposto ad aprire il proprio cuore.

Uomini e Donne, Gianmarco corre dietro a Francesca

Passiamo finalmente al trono classico con Gianmarco Steri che è corso dietro a Francesca Polizzi dopo che la corteggiatrice, vedendo il bacio con Cristina Ferrara, ha lasciato lo studio furiosa. Il tronista ha cercato di rassicurare la corteggiatrice, chiedendole anche scusa perché si è reso conto di averla tratta male per tre settimane, ma Francesca non ne ha voluto sapere e se ne andata al suono “hai aspettato 3 settimane, ora ne aspetti 4”. L’abbiamo adorata! Comunque, con la coda tra le gambe, Gianmarco ha deciso di provare a sorprenderla e recuperare, aspettandola in aeroporto dove finalmente i due si sono chiariti. Polizzi, nonosta abbracci e carinerie, ha comunque confessato di doverci pensare lasciando ancora una volta il tronista appeso. Insomma, tattica vincente quella della corteggiatrice, che è poi tornata in studio e ha dichiarato di essere pronta a ricominciare. A questo punto ha preso parola Cristina, con la voce rotta dal pianto da Oscar, accusando Steri di averla ignorata dopo il bacio. Cristina se ne va furiosa e il tronista non sa che fare. Concludiamo con Nadia che a noi sembra interessata a tutto fuorché al romano, che è sempre pronta a fare polemica con questo tono di voce che inizia a risultare sgradevole ogni puntata sempre di più.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.