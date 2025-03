Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Francesca Polizzi lascia lo studio, la fuga non basta per Gianmarco

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 13 marzo 2025 su Canale 5, Orlando fa impazzire tutti con il commento a Giuseppe, Francesca Polizzi si infuria con Gianmarco Steri.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 13 marzo 2025 su Canale 5, Orlando entra in studio e distrugge Giuseppe poi fa contenta Gemma Galgani, rifiutando il corteggiamento di Lucia. Francesca e Agnese si scontrano tra gelosie e rancori, mentre Francesca Polizzi lascia lo studio dopo aver confessato a Gianmarco Steri tutta la sua delusione. Ecco la nostra opinione sulla puntata del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Orlando "fa nero" Giuseppe: lo studio esplode

La puntata odierna di Uomini e Donne riprende sul confronto, decisamente poco appassionata, tra Cristina ed Emanuele che conferma di non volere una donna così pressante, mentre la dama lo accusa di averla portata a sbottare e non volersene assumere le responsabilità. Continuiamo con la nostra amata Gemma Galgani e Orlando. Il cavaliere romano è senza dubbio un personaggio molto interessante, pieno di energia e anche molto furbo. Orlando ha portato la dama torinese ad un appuntamento al centro di Roma, con tanto di spettacolare tramonto sullo skyline della città eppure anche questa volta è mancato il bacio. Quando il cavaliere fa il suo ingresso nello studio del dating show di Maria De Filippi, Tina Cipollari è già sul piede di guerra dal momento che ormai è certa che ad Orlando non piace affatto Gemma come invece millanta, eppure succede qualcosa che la ferma e che ci fa mancare il fiato per qualche secondo.

Orlando, infatti, commenta la gara di ballo tra Giuseppe che vuole essere il re della disco e Gianni Sperti, poi si rivolge al cavaliere con una frase da dieci minuti di applausi: “Complimenti Giuseppe perché è difficile collezionare così tante figure di mer**a”. Standing ovation, applausi, commozione, un tappeto rosso per farlo sfilare, date tutto quello che volete a questo uomo! Beh qualcuno doveva pur dirglielo, grazie Orlando. Comunque altro colpo di scena è fornito da Lucia, affascinante nuova dama, che si presenta nel camerino di Orlando per portargli il caffè e poi dichiara di volerlo conoscere meglio. Mentre Gemma si mostra piuttosto infastidita e gli opinionisti invitano il cavaliere ad accettare, Orlando sorprende e si rifiuta di conoscere meglio Lucia finché continuerà a frequentare Gemma. Una mossa da volpone!

Uomini e Donne, Francesca Polizzi lascia lo studio!

Continua la puntata di Uomini e Donne con Giovanni e Francesca, tra loro procede piuttosto bene ed è evidente che la dama è molto presa, anche se ancora nessuno dei due ha deciso di darsi l’esclusiva. Scopriamo che Giovanni ha lasciato il numero ad Agnese e che i due hanno iniziato a sentirsi telefonicamente da qualche giorno, notizia che fa infuriare non poco Francesca. Tra le due dama c’è una sorta di rivalità e, senza alcun contesto o motivo per farlo, Alessio Pilli Stella alla fine prende le difese di Francesca e accusa Giovanni di essere un falso, quando Agnese svela che il giorno prima lui le avrebbe chiesto di annullare un impegno già preso per uscire con lui. Giovanni, stizzito, annuncia di voler chiudere la conoscenza con Agnese mentre Francesca si rifiuta di ballare con lui. Un commento ci sorge spontaneo: Agnese è senza dubbio una donna trasparente nelle sue dichiarazioni, ma ormai è palese che adori stare al centro dell’attenzione anche quando non dovrebbe.

Concludiamo con il trono classico. Francesca Polizzi è molto arrabbiata con Gianmarco Steri, che dopo il bacio non l’ha portata in esterna e ammette esserci rimasta male, al punto da non voler neppure guardare l’esterna del tronista romano con Cristina Ferrara. Dopo essere uscita dallo studio, Francesca viene ricorsa da Gianmarco che le chiede di tornare in studio e capire il suo punto di vista. L’esterna con Cristina, invece, va molto bene al punto che manca pochissimo al bacio tra i due e in studio Gianmarco ammette che è lei la ragazza che fisicamente lo attrae di più. A voi i commenti!

