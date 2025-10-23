Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Federico Mastrostefano trova la scusa per mollare Agnese De Pasquale

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 23 ottobre 2025 su Canale 5, Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale mettono fine alla loro conoscenza.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 23 ottobre 2025 su Canale 5, Agnese De Pasquale rimane scottata dalle parole di Federico Mastrostefano e vuole chiudere la loro conoscenza. Tony sceglie di concentrarsi su Federica ma Barbara De Santi non nasconde l'intenzione di attendere per vedere se tornerà da lei. Nel frattempo, Cristiana Anania esce con Jakub e i suoi corteggiatori non ne sono contenti. Ecco la nostra opinione sulla puntata del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Federico finto tonto

Iniziamo la nuova puntata di Uomini e Donne con la coppia meno probabile di questa edizione, ovvero Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano. L’ex tronista, con la proprietà linguistica di Luca Giurato nei suoi anni migliori, chiede l’aiuto da casa ovvero l’assistenza di Maria De Filippi per provare a chiudere con la dama, della quale è palese ha un po’ di timore. Federico spiega di non provare per lei una forte attrazione, raccontando invece alla redazione che Agnese è fin troppo fisica nei suoi confronti e che questo lo fa sentire in difficoltà. Poverino, braccato da una bella donna e messo all’angolo! Dopo l’intervento dall’alto della presentatrice, Agnese annuncia la sua intenzione di voler chiudere mostrandosi stizzita.

La nostra domanda è la seguente: la dama è infastidita perché ci tiene a Federico oppure perché per orgoglio non vuole essere scaricata ma scaricare per prima? Comunque Mastrostefano non ha perso tempo ed è uscito con Erika, e sembra aver già messo in atto il suo solito teatrino. Continuiamo con il trono over e passiamo a Tony, il cavaliere dalla lunga chioma che tiene in attesa ben tre dame ovvero Federica, Barbara De Santi e Gloria Nicoletti. Dopo aver letteralmente fatto il gioco delle tre carte, Tony è uscito con Federica e in studio annuncia di voler conoscere meglio lei al momento. Barbara ha ammesso di provare qualcosa per Tony ma di voler aspettare per capire cosa lui veramente prova, lasciandolo conoscere meglio Federica. Sulla questione interviene a gamba tesa Agnese, che fa notare come Barbara sia sempre pronta a parlare delle situazioni altrui, per poi rimanere in panchina ad aspettare.

Uomini e Donne, la noia del trono di Cristiana

Continua la puntata di Uomini e Donne con il trono di Cristina Anania, che è uscita in esterna con Jakub Bakkour. Eccoli, il cliché del cliché delle esterne di Uomini e Donne che ci fa sbadigliare forte. La giovane siciliana si apre, si commuove parlando delle proprie fragilità mentre lui, aspirante stellina Disney, la sorprende regalandole il suo diario. Che noia!

Torniamo in studio con Federico che prende d’acido perché lei ha ammesso di trovarlo immaturo pur piacendole, subito attaccato da Gianni Sperti che prova a fare il paladino delle donne a giorni alterni. In studio si scatena una polemica poco interessante, il trono di Cristiana è uno dei nostri momenti meno preferiti perché è tutto così prevedibile.

