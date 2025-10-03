Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Federico Mastrostefano se la rischia, le dame non perdonano

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 3 ottobre 2025 su Canale 5, Mario Lenti rischia di perdere Magda mentre Federico Mastrostefano se la vede brutta al centro dello studio, scontentando diverse dame tra cui Agnese De Pasquale. Ecco la nostra opinione sulla puntata.

Uomini e Donne, Magda gela Mario Lenti: esce con un altro

La nuova puntata di Uomini e Donne mette in chiaro qualcosa che già pensavamo da tempo: le esterne del trono over battono senza difficoltà le esterne del trono classico. Partiamo da Mario Lenti che sta uscendo con Gemma Galgani, Magda e, a sorpresa, nel quadretto si inserisce anche Marina. Vediamo prima l’esterna con Gemma, la nostra pantera torinese che si presenta con un abito colorato e fasciante, pronta a regalarci doppi sensi come si regalano caramelle ai bambini. Nulla di fatto, Mario cucina per lei e poi appare quasi in difficoltà. Ben diversa è l’esterna con Magda con la quale Mario ha tutt’altro feeling, tanto che scatta anche il bacio.

E Marina in tutto questo? La dama ha iniziato a sentire telefonicamente Mario ma lui dopo un po’ ha chiuso all’improvviso, altrimenti nella stessa giornata le avrebbe incontrate tutte e tre: che giocatore, signore e signori! Marina ci è rimasta molto male per la reazione di Mario, ma noi ringraziamo perché l’ultima volta che abbiamo visto la dama al centro dello studio con Gemma come rivale è stata un bagno di sangue. Comunque il nostro Richard Gere ordinato sui siti low cost incassa un duro colpo quando Magda conferma la sua intenzione di uscire con altri cavalieri visto che lui sembra stia facendo la collezione dei calciatori.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano nei guai

Passiamo ad un altro protagonista del trono over che oggi, senza paura alcuna, ha deciso di rischiare la sua incolumità mettendosi contro alcune delle dame più decise di Uomini e Donne. Stiamo parlando ovviamente di Federico Mastrostefano. Nessuno di noi crede che sia tornato nel programma per cercare l’amore, suvvia, eppure è talmente folle e simpatico che alla fine ci facciamo andare bene questa sceneggiata. Un po’ come fu per il suo trono anni fa. Federico ha combinato un disastro uscendo con Veronica, con la quale c’è stato un avvicinamento romantico, anche se la vera passione è scattata con Agnese De Pasquale con la quale ci sono stati baci molto profondi.

Colpo di grazia arriva da Rosanna Siino che ha rivelato che Federico le ha detto che sarebbe uscito con lei, disdendo immediatamente con Agnese se la dama siciliana avesse detto sì. Rosanna entra in studio e Federico si trova a dover ammettere che è lei la dama che gli piace più di tutte. Una confessione che ovviamente turba Agnese dato che lei non vuole essere la ruota di scorta. Poi, fermi tutti perché oggi è veramente da pop corn giganti come al cinema, Veronica si inserisce e ammette che Federico le ha detto di non aver baciato Rosanna perché non ha attrazione fisica.

