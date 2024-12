Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Diego cavernicolo, spettacolo penoso in studio

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 5 dicembre 2024 su Canale 5, Diego racconta della notte di passione con Sabrina in hotel, uno spettacolo penoso che porta la dama a prendere le distanze. Mentre Diego Tavani e Claudia hanno ancora difficoltà comunicative che li separano, Michele Longobardi va a riprendere Veronica dopo aver giurato che non lo avrebbe mai fatto.

Uomini e Donne, Diego esagera: spettacolo penoso in studio

La nuova puntata di Uomini e Donne, dopo il lento romantico ballato dalla tronista Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, si apre con il confronto tra Diego e Sabrina. La dama sembra aver superato la grande delusione per la fine della conoscenza con Gabriele, che pensava potesse essere il suo nuovo grande amore ma oggi c’è una nuova cocente delusione per lei. Diego, con fare sorridente di chi sa di aver ottenuto esattamente ciò che vuole senza comprendere di essere totalmente fuori luogo soprattutto in un programmo televisivo, racconta di aver trascorso con la dama una notte di fuoco in hotel. Il delirio, il caos, la passione più cocente sarebbe scoppiata tra i due dopo il loro ultimo appuntamento, ma non è tanto la sostanza in sé a scandalizzare - dal momento che si tratta di due individui più che adulti che si stanno conoscendo - quanto del modo agghiacciante in cui Diego espone la situazione.

Il cavaliere fa veramente una figura penosa al centro dello studio, sembra quasi che sia lì per riuscire a mietere più “vittime” possibili, tanto che anche Maria De Filippi gli fa notare che Uomini e Donne non funziona esattamente così. Il parterre femminile del trono over rimane senza parole e anche Cristina, che avrebbe dovuto avere un secondo appuntamento con il cavaliere, si tira indietro dopo aver saputo della notte di passione con Sabrina e, soprattutto, dopo aver visto come lui l’ha descritta pubblicamente. Stendiamo un velo pietoso, perché neppure le parolacce ci basterebbero. Intanto Sabrina fugge e si toglie da questa situazione scomoda, speriamo per lei mantenga i buoni propositi.

Uomini e Donne, Diego cotto di Claudia ma…

Continuano con altri due grandi protagonisti del trono over ovvero Diego Tavani e Claudia. Il cavaliere romano è cotto a puntini ed è impossibile non notarlo, ma questa volta ha qualche sassolino dalle scarpe da togliersi e vuole essere ascoltato. Claudia e Diego hanno rischiato di perdersi a causa dei dubbi della dama, che viaggi con il freno a meno al fianco di un uomo che invece ha ingannato la quarta al secondo appuntamento. La mela della discordia? Nientedimeno che Michele Morrone. Esatto, il sensuale attore italiano è riuscito senza essere presente a far discutere la coppia, portando ulteriori dubbi sul futuro insieme. Diego, va bene essere innamorati, ma offendersi per una battuta ironica su un Vip è un po’ too much anche per un vero maschio alpha romano di Roma. Comunque, nel complesso, i due sono molto carini insieme peccato che Claudia dia sempre quella spiacevole sensazione di essere interessata, solo perché non interessata a nessuno per il momento, in attesa di ben già verdi prati.

Passiamo poi al trono classico con Michele Longobardi che sti è messo con le sue mani in una stretta strada senza uscita, e ha perso il sorriso canzonatorio che l’ha accompagnato al suo esordio a Uomini e Donne. Il tronista, infatti, fa una bella esterna con Amal, le promette che non andrà a prendere Veronica a casa dopo la sua fuga, ecco che corre… Rullo di tamburi… da Veronica. Non possiamo dire di essere stupiti dato che Michele è confuso e chiunque lo noterebbe, anche se le sue corteggiatrici sembrano più interessate a metterlo in ridicolo che comprendere perché è così confuso. Possibile che nessuna gli piaccia poi così tanto? Noi, al posto delle ragazze, una domanda ce la faremmo eccome visto che oggi ha chiamato anche una nuova ragazza a scendere per lui.

